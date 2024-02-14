- Spor

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı öncesi antrenmanlarını sıkı tutuyor!

ABONE OL Google News Sayfamız

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacakları mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı öncesi antrenmanlarını sıkı tutuyor! mask
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı öncesi antrenmanlarını sıkı tutuyor!
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı öncesi antrenmanlarını sıkı tutuyor!
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacakları mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı öncesi antrenmanlarını sıkı tutuyor!

Bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde toplu ve topsuz koordinasyon çalışmalarıyla başlandı.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı öncesi antrenmanlarını sıkı tutuyor!

Ardından birebir ve ikiye iki atak varyasyonlarını içeren hücum çalışmasıyla devam edildi. Antrenmanın ikinci bölümünde Rizespor, dar alanda çift kale taktik antrenmanı gerçekleştirdi ve 90 dakika süren çalışma köşe vuruşu pratiğiyle tamamlandı. Öte yandan uzun süredir sakat olan Khusniddin Alikulov, bugün takımla antrenmanlara başlarken, Janne-Pekka ise takımdan ayrı çalıştı.

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı öncesi antrenmanlarını sıkı tutuyor!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig, fenerbahçe, antrenman, Janne-Pekka, İlhan Palut, koordinasyon çalışmaları, Khusniddin Alikulov

14 Şub 2024 - 21:04 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL