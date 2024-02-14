Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı öncesi antrenmanlarını sıkı tutuyor!

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacakları mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde toplu ve topsuz koordinasyon çalışmalarıyla başlandı.
Ardından birebir ve ikiye iki atak varyasyonlarını içeren hücum çalışmasıyla devam edildi. Antrenmanın ikinci bölümünde Rizespor, dar alanda çift kale taktik antrenmanı gerçekleştirdi ve 90 dakika süren çalışma köşe vuruşu pratiğiyle tamamlandı. Öte yandan uzun süredir sakat olan Khusniddin Alikulov, bugün takımla antrenmanlara başlarken, Janne-Pekka ise takımdan ayrı çalıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.