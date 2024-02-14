Yağmurun ardından kar yağışı ve kaya düşmeleri!

Tunceli'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, öğleden sonra kar yağışına dönüştü, beraberinde ise bazı karayollarında kaya düşmelerine neden oldu.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Tunceli’nin Pülümür, Nazımiye ve Ovacık ilçelerinde kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle valilik koordinesinde çalışma başlatılırken Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun Cankurtaran mevkii, zincirsiz kamyon ve tır geçişlerine kapatıldı. Yetkililer, yağışın ardından Tunceli-Erzincan karayolunun birçok noktasında kaya düşmeleri meydana geldiğini belirtti ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı