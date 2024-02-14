Yağmurun ardından kar yağışı ve kaya düşmeleri!

Tunceli'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, öğleden sonra kar yağışına dönüştü, beraberinde ise bazı karayollarında kaya düşmelerine neden oldu.
Meteorolojinin uyarılarının ardından Tunceli’nin Pülümür, Nazımiye ve Ovacık ilçelerinde kar yağışı başladı. Yağış nedeniyle valilik koordinesinde çalışma başlatılırken Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun Cankurtaran mevkii, zincirsiz kamyon ve tır geçişlerine kapatıldı. Yetkililer, yağışın ardından Tunceli-Erzincan karayolunun birçok noktasında kaya düşmeleri meydana geldiğini belirtti ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.