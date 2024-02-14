Pazarspor, teknik direktörlük koltuğuna Taşkın Güngör'ü getirdi

TFF 3. Lig'in önemli ekiplerinden Pazarspor, teknik direktörlük pozisyonuna yeni bir isim getirerek hareketlilik yaşadı.

Mavi-beyazlılar, ligin ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte teknik direktörleri Kadir Kar ile karşılıklı olarak yollarını ayırma kararı almıştı. Ardından devre arasında boşalan koltuğa İbrahim Tolgay Kerimoğlu getirilmişti ancak beklenen başarı elde edilememiş ve Kerimoğlu ile yollar ayrılmıştı. Yerine Rizeli Teknik Direktör Taşkın Güngör getirildi ve Güngör ilk idmanını gerçekleştirdi. Güngör, oyuncularını 18 Şubat Pazar günü deplasmanda oynanacak Kelkit maçının önemini vurgulayarak motive etmeye çalıştı ve aynı zamanda sahada yapılması gereken teknik taktik çalışmalarını da gerçekleştirdi. Bu hamle, Pazarspor'un performansını yükseltme ve ligdeki konumunu güçlendirme hedefine yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı