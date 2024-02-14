- Asayiş

Yağış ve sis kazayı beraberinde getirdi

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Elazığ - Malatya yolu üzerinde sağanak yağış ve sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Yağış ve sis kazayı beraberinde getirdi mask
Yağış ve sis kazayı beraberinde getirdi
Yağış ve sis kazayı beraberinde getirdi
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Elazığ - Malatya yolu üzerinde sağanak yağış ve sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Yağış ve sis kazayı beraberinde getirdi

Elazığ’da sağanak yağış ve sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Yağış ve sis kazayı beraberinde getirdi

Kaza, Elazığ - Malatya yolu Gözeli Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağış ve sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çaptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altında alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Yağış ve sis kazayı beraberinde getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 Şub 2024 - 20:51 - Asayiş

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