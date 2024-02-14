Malatya Akçadağ’da deprem mi oldu?

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde deprem mi oldu? Deprem bölgesi Malatya’da hafif sarsıntılar devam ederken bir deprem de Akçadağ’da meydana geldi.

Akçadağ’da deprem mi oldu? Malatya’da deprem mi hissedildi? Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ne diyor?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 18.43’te Akçadağ Gürkaynak merkezli 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise sadece 1.8 kilometreydi. Bazı vatandaşlar depremi hissettiğini açıkladı.

AFAD ise depremi 3.3 büyüklüğünde ve 9 kilometre derinlikte olarak bildirdi. Ayrıca saat 18.47’de de 1.8 büyüklüğünde yine Akçadağ merkezli minik bir sarsıntı yaşandı.