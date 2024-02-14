İTÜ Mühendisi siyanür iddialarını konuştu: Toprak mı, zehir mi?

Erzincan’da meydana gelen maden faciası ile birlikte 9 işçi toprak altında kalırken toprağa ve suya siyanür karışmış olabileceği iddiaları herkesin gündeminde. Konuya ilişkin yorum yapan İTÜ’lü Makine Yüksek Mühendisi Haşim Acar,

“Videolardan da görebileceğiniz gibi su gibi akıp giden şey doğal toprak değil, büyük bir olasılık ile siyanür havuzlarından çıkan mikronize katı atıktır. Kayma direnci düşük, mikronize katı atık olduğu için un gibi, nişasta gibi, toz şeker gibi kolayca kayar, kolayca akar, rüzgârda havaya uçuşur, çevreye dağılır”

ifadelerini savundu.

Erzincan’da meydana gelen maden faciası ile birlikte işçi toprak altında kalırken toprağa ve suya siyanür karışmış olabileceği konuşuldu. Birçok bilim insanından ve yetkililerden olayın tehlikeleri aktarılırken İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Yüksek Mühendisi Haşim Acar da konu hakkında önemli açıklamalarda bulunarak bu olayın basit bir toprak kayması olmadığını savundu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Yüksek Mühendisi Haşim Acar, yaşanan felaketin videolardaki görüntüleri hakkında

“Milyonlarca ton zehirli katı atıkların kayması gibi görünmektedir”

yorumunu yaptı.

Meydana gelen felaket hakkında önemli açıklamalarda bulunan Acar, toprak kayması gibi görünen olayın ve dağlardan kayan maddenin siyanür havuzlarından çıkan mikronize katı atık olabileceğini savundu.

“SİYANÜR HAVUZLARINDAN ÇIKAN MİKRONİZE KATI ATIKTIR”

Felaket hakkında açıklamalarda bulunan Haşim Acar,

“Basit bir toprak kayması olarak lanse edilen olay, videolardaki ‘su gibi akarcasına kayma’ görüntülerini ve yığın lokasyonunu dikkate alınca, milyonlarca ton zehirli katı atıkların kayması gibi görünmektedir. Doğal kuru toprak, deprem ya da kar ve yağmur suları ile sıvılaşmadığı sürece su gibi akıp gitmez. Videolardan da görebileceğiniz gibi, su gibi akıp giden şey doğal toprak değil, büyük bir olasılık ile siyanür havuzlarından çıkan mikronize katı atıktır. Kayma direnci düşük, mikronize katı atık olduğu için un gibi, nişasta gibi, toz şeker gibi kolayca kayar, kolayca akar, rüzgârda havaya uçuşur, çevreye dağılır”

sözlerini savundu.

“MALİYETTEN KAÇINMAK İÇİN ÖNLEM ALMIYORLAR”

Maliyetten kaçınmak için bazı önlemlerin alınmadığını iddia eden Haşim Acar,

“Altın madenciliğinde çoğunlukla Yığın Liçi (Heap leaching) denen bir süreç kullanılıyor. Bu süreçte siyanür eriyiği, cevher yığınına karıştırılıyor. Bu eriyik, altını cevherden ve bir havuzda toplanıyor. Sonra elektro-kimyasal bir proses ile altın ayrıştırılıyor. Bu proses düşük maliyetli olduğu için tercih ediliyor. Ama siyanür ile işlenen cevherin %99.99’u mikronize katı atık olarak kalıyor. Altın madenciliğinin yapıldığı sahalarda bazen 30 katlı apartman yüksekliğinde, zehirli katı atık yığınları birikebiliyor. Maliyeti düşürmek için maden şirketleri çoğu kez bu yığınları kaderine terk ediyor; kaymaya, havaya uçuşmasına, yağmur suları ile içindeki siyanür ve diğer tehlikeli maddelerin yer altı sularına karışmasına karşı önlem almıyorlar”

şeklinde konuştu.

“ÇEVRE İLE BARIŞIK MADENCİLİK YAPTIĞINA KİMSE İNANMAZ”

Çevre ile barışık madencilik yapılabileceğine dair umutların karartıldığını söyleyen Haşim Acar, gerekli emniyetin alınmadığını savunarak,

“Katı atık yığınlarının kaymasını önlemek için şev stabilizasyonu konusunda başarısı denenerek kanıtlanmış onlarca yöntem vardır. İşin özü, kaymayı teşvik eden momentten genellikle 2 kat daha büyük kaymaya karşı koyan toplam moment oluşturacak önlemler almaktır. Emniyet açısından genellikle kaymaya karşı 2 kat emniyet sağlayacak şev stabilizasyonu önlemleri alınır. Görünen o ki şev stabilizasyonu yapmayı beceremeyen, ya da maliyetinden kaçınmak adına, şev stabilizasyonu yapmayanların çevre ile barışık madencilik yaptığına kimse inanmaz. Dün Erzincan İliç’te yaşanan ve ‘basit bir toprak kayması’ olarak lanse edilen olay, çevre ile barışık madencilik yapılabileceğine dair umutlarımızı bir kez daha karartmıştır”

açıklamalarında bulundu.