Silahla yaralamaya 1 tutuklama

Samsun'da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 1 şahıs tutuklandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D.'nin (24) silahlı saldırısına uğrayan H.K. (29) bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan E.D. kaçtı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.D.'nin 19 Mayıs Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit edip yakalayarak gözaltına aldı.
E.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Cinayet Bürosu ekipleri olay sırasında E.D.'nin yanında bulunan S.T.A.'yı (21) da gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan E.D. ve S.T.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. S.T.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.D. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.