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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı mask
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Bağlar ilçesi Kamışlı Bulvarı’nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer H. idaresindeki 06 GP 991 plakalı otomobil ile Yunus Y. yönetimindeki 34 HLH 457 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile İbrahim Ş., Münevver A. ve Gülçin H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# diyarbakır, Bağlar, Otomobil, minibüs, trafik kazası, kaza, yaralı

14 Şub 2024 - 20:12 - Asayiş

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