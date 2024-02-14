Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bağlar ilçesi Kamışlı Bulvarı’nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer H. idaresindeki 06 GP 991 plakalı otomobil ile Yunus Y. yönetimindeki 34 HLH 457 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile İbrahim Ş., Münevver A. ve Gülçin H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı