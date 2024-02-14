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Uyuşturucu ticaretine 12,5 yıl hapis

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu ticaretine 12,5 yıl hapis mask
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde görülen davada, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanan Mustafa S.'nin yargılanması sona erdi. Mahkeme, Mustafa Ş.'yi 12 yıl 6 ay hapis ve ayrıca 25 bin lira da adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Uyuşturucu ticaretine 12,5 yıl hapis

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# samsun, uyuşturucu ticareti, Tutuklama, adli para cezası, suç

14 Şub 2024 - 20:10 - Gündem

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