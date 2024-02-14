9 kaçak göçmen yakalandı

Hakkari’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada,
“Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin; kaçak göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine kaçak yollarla yurtdışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin ve göçmenlerin olduğuna dair almış olduğu duyum üzerine, tespite dilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda saklandıkları yerde 2 organizatör ile 6 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş olup, yakalanan şüpheli şahısların işlemleri tamamlanarak adliyeye sevkleri sağlanmıştır"
denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.