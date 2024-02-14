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Önce yağmur ardından kar yağışı başladı

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan yağmur akşama doğru yerini kar yağışına bıraktı.

Önce yağmur ardından kar yağışı başladı mask
Önce yağmur ardından kar yağışı başladı
Önce yağmur ardından kar yağışı başladı
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan yağmur akşama doğru yerini kar yağışına bıraktı.

Önce yağmur ardından kar yağışı başladı

Günlerdir soğuk havaların hüküm sürdüğü Yüksekova’da öğlenden sonra yağmur etkili oldu. Belli aralıklarla yağan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle ilçenin Cengiz Topel ile İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan araçlar yağışlardan dolayı ilerlemekte zorlandı. Yetkililer ise, yaşlanan yağışlardan dolayı sürücülerin hız limitinde dikkat edilmesini konusunda uyardılar.

Önce yağmur ardından kar yağışı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hakkâri, Yüksekova, yağmur, Yağış, kar, araç, uyarı, Hava

14 Şub 2024 - 19:59 - Gündem

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