Önce yağmur ardından kar yağışı başladı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan yağmur akşama doğru yerini kar yağışına bıraktı.
Günlerdir soğuk havaların hüküm sürdüğü Yüksekova’da öğlenden sonra yağmur etkili oldu. Belli aralıklarla yağan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle ilçenin Cengiz Topel ile İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan araçlar yağışlardan dolayı ilerlemekte zorlandı. Yetkililer ise, yaşlanan yağışlardan dolayı sürücülerin hız limitinde dikkat edilmesini konusunda uyardılar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.