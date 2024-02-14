Mert’ten “siyanür” açıklaması “Bir deli kuyuya taş atıyor, 40 akıllı çıkartamıyor”

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında yağıştan dolayı meydana gelen toprak kayması Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşerken, toprak altında kalan 9 işçinin hayatta kalması için dualar ediliyor. İşçiler arama kurtarma çalışmaları yapılırken ortaya atılan siyanür iddiaları ise herkesin gündemine oturdu. Hatta bazı paylaşımlarda Malatya da dahil birçok yerde içme suyu konusunda uyarılar yapılması gözleri Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (MASKİ) çevirdi.

Konuyla ilgili BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulunan MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Malatya’nın Fırat Nehri üzerinde hiçbir tesisinin bulunmadığını söyledi.

“ORTADA ZATEN BİR SİYANÜR TEHLİKESİ YOK”

“Siyanür tehlikesi olsa dahi Malatya’yı etkileyecek hiçbir durum yok” diyen Mert,

“Oraya en yakın bölgemiz Arapgir. Arapgir dahil Malatya’nın kaynak suyunun Fırat Nehri’yle alakası yok. Fırat Nehri’nden alıp arıttığımız bir su olmadığı için Malatya için siyanür tehdidi yok. ‘Bir deli kuyuya taş atıyor, 40 akıllı çıkartamıyor’ hesabı Malatya’ya bu durumun ne alakası var? Fırat Nehri 720 rakımlarında, kaptajımızın rakımı ise bin 200’lerde. Fırat Nehri’nden ne su alıyoruz ne arıtma yapıyoruz. Bizim hiçbir riskimiz yok. Fırat Nehri’nde problem olsa dahi bizimle alakalı hiçbir risk yok. Ortada zaten bir siyanür tehlikesi yok. Sadece orada bir toprak kayması oldu. Bu toprak kaymasının sebebi de altın çıkartılma esnasında biriktirilen toprağın hareket etmesi. Erzincan Valisi de zaten böyle bir şeyin söz konusu olmadığı yönünde bir açıklama yaptı”

diye konuştu.

“BİR RİSK OLURSA VATANDAŞLARIMIZI UYARIYORUZ”

Malatya’yı etkileyecek bir sorun bulunmadığının altını çizen Mert,

“Bizim vatandaşlarımız kesinlikle rahat olsunlar. Bizlik bir sorun yok. Malatya açısından milyonda bir de olsa bir tehlike söz konusu değil. Bizim laboratuvarlarımız var, biz sulardan numuneler alıp inceliyoruz. Bu da günlük yapılıyor. Sağlık İl Müdürlüğümüz de numuneler alıp, kendileri tarafsız bir şekilde inceliyorlar. Böyle bir ihtimal olması mümkün değil, ama böyle bir riskle karşılaşıldığında vatandaşları uyarıyoruz. Mesela artçı depremler olduğunda ve sular bulanık aktığında hemen vatandaşlarımızı ikinci bir duyuruya kadar suyu içmemeleri noktasında uyarılarda bulunuyoruz. Bu gibi konularda MASKİ olarak üzerimize düşen görevleri yapıyoruz”

şeklinde konuştu.