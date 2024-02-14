Gürkan: Hakkımı helal etmiyorum

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2024 yılının şubat ayı ilk Meclis toplantısını bugün gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan Başkanlığında toplanan mecliste bir konuşma yapan Gürkan, “Yaptıklarımızı küçümsemeye çalışan, itibarsız hale getirmeye çalışan, basitleştirmeye çalışan, seviyesi, etiketi her ne olursa olsun bunlara hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Malatya tarihinde toplam yapılan yatırımların 20 kat yatırım yaptıklarını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,

“Türkiye'de hiçbir belediyenin bütçesi, gelirleri ne kadar olursa olsun Malatya Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını yapan hiçbir belediye yoktur”

dedi.

“2 MİLYAR BORCUMUZ VARDI”

Başkan Gürkan,

“Malatya Büyükşehir Belediyesi ilk meclis toplantısında sizlerle yapmış olduğumuz görüşmede bütçemizin 5 katıydı ki o dönemde borcumuz vardı. Bütçemiz 430 milyon TL’ydi borcumuz ise 2 milyarın üzerine tekâmül etmekteydi. Bu şartlarda aldığımız belediye zamanında Pütürge depremi oldu, akabinde pandemi, akabinde 6 Şubat depremleri ve onunla beraber küresel ekonomik kriz. Bütün bunlara rağmen Malatya tarihinde yıllardır söylenen Kuzey kuşak yolu, Güney kuşak yolu, Batı kolektörü, Doğu kolektörü, şire pazarı, kütüphaneler, meydanlar, yeşil alanlar, vagon fabrikası yapıldı. Ve biz 8 bin kilometre asfalt yaptık. Cumhuriyet tarihinde hiç kimse bunun yarısına ulaşamamıştır. Bizim karayolları bölge müdürlüğü olarak toplam tüm şehirlere yol alanı 4 bin kilometreye yakın olduğunu fark ettik. Hiçbir ilçemiz ve hiçbir ilçemizin köyü yok ki asfalt olmamış olsun”

şeklinde konuştu.

“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

“Bu hizmetlerimiz, bu milletimize halkımıza helal olsun” diyen Gürkan,

“Yaptıklarımızı küçümsemeye çalışan, itibarsız hale getirmeye çalışan, basitleştirmeye çalışan, seviyesi, etiketi her ne olursa olsun bunlara hakkımı helal etmiyorum. Bunlar bu memlekete zarar vermiş insanlardır. Yani kendi şahsım açısından helal etmiyorum demiyorum, memlekete zarar ettikleri için, yapılan işi görmemek, küçültmek, itibarsız hale getirme gayreti içerisinde oldukları için bunlara hakkımı helal etmiyorum. Milletimiz de hakkımızda helal etmeyecek”

sözlerine ekledi.