Gürkan: Hakkımı helal etmiyorum

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2024 yılının şubat ayı ilk Meclis toplantısını bugün gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkan Selahattin Gürkan Başkanlığında toplanan mecliste bir konuşma yapan Gürkan, “Yaptıklarımızı küçümsemeye çalışan, itibarsız hale getirmeye çalışan, basitleştirmeye çalışan, seviyesi, etiketi her ne olursa olsun bunlara hakkımı helal etmiyorum” dedi.
Malatya tarihinde toplam yapılan yatırımların 20 kat yatırım yaptıklarını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,
“Türkiye'de hiçbir belediyenin bütçesi, gelirleri ne kadar olursa olsun Malatya Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını yapan hiçbir belediye yoktur”
dedi.
“2 MİLYAR BORCUMUZ VARDI”
Başkan Gürkan,
“Malatya Büyükşehir Belediyesi ilk meclis toplantısında sizlerle yapmış olduğumuz görüşmede bütçemizin 5 katıydı ki o dönemde borcumuz vardı. Bütçemiz 430 milyon TL’ydi borcumuz ise 2 milyarın üzerine tekâmül etmekteydi. Bu şartlarda aldığımız belediye zamanında Pütürge depremi oldu, akabinde pandemi, akabinde 6 Şubat depremleri ve onunla beraber küresel ekonomik kriz. Bütün bunlara rağmen Malatya tarihinde yıllardır söylenen Kuzey kuşak yolu, Güney kuşak yolu, Batı kolektörü, Doğu kolektörü, şire pazarı, kütüphaneler, meydanlar, yeşil alanlar, vagon fabrikası yapıldı. Ve biz 8 bin kilometre asfalt yaptık. Cumhuriyet tarihinde hiç kimse bunun yarısına ulaşamamıştır. Bizim karayolları bölge müdürlüğü olarak toplam tüm şehirlere yol alanı 4 bin kilometreye yakın olduğunu fark ettik. Hiçbir ilçemiz ve hiçbir ilçemizin köyü yok ki asfalt olmamış olsun”
şeklinde konuştu.
“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”
“Bu hizmetlerimiz, bu milletimize halkımıza helal olsun” diyen Gürkan,
“Yaptıklarımızı küçümsemeye çalışan, itibarsız hale getirmeye çalışan, basitleştirmeye çalışan, seviyesi, etiketi her ne olursa olsun bunlara hakkımı helal etmiyorum. Bunlar bu memlekete zarar vermiş insanlardır. Yani kendi şahsım açısından helal etmiyorum demiyorum, memlekete zarar ettikleri için, yapılan işi görmemek, küçültmek, itibarsız hale getirme gayreti içerisinde oldukları için bunlara hakkımı helal etmiyorum. Milletimiz de hakkımızda helal etmeyecek”
sözlerine ekledi.
“BU BİR EKİP İŞİDİR”
Meclis kararlarının oy birliğiyle alındığına dikkat çeken Başkan Gürkan,
“Meclisin bütün üyelerini canı gönülden kutluyorum. Mesai arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Bütün meclisimizle aldığımız kararları oy birliğiyle aldık. Bu bir ekip işidir. Ve çabuk olması hasebiyle de hızlı bir şekilde sonuçlanma aşamasına giriyoruz. Türkiye'de en ucuz su Malatya MASKİ tarafından verilmektedir. Türkiye'de en ucuz taşımacılık Malatya MOTAŞ tarafından verilmektedir. Türkiye'de en ucuz halk ekmek Malatya MEGSAŞ tarafından verilmektedir. Ve bu süre içerisinde de bize ait olan işletmeler de hiçbir şekilde kira almadık. Halbuki halen daha otobüs işletmelerine, özel işletmelere para aktarıyoruz. Diğer taraftan geçtiğimiz günlerde yüzde 70’in üzerinde işçi personelimize zam yaptık. Burada sakın şu şekilde bir algı oluşmasın. Efendim giderayak mı bu veriliyor. Türkiye'de hiçbir belediyenin her sene giderleri, bütçe oranında yüzde 30, 40, 50, 60’tan aşağısı yoktur. Bizim personel giderlerimiz yüzde 18, sigorta borcumuz yoktur, maliyeye borcumuz yoktur”
diye konuştu.
“ÖNEMLİ OLAN KALICI VE İYİ HİZMET ETMEK, ESER KOYMAKTIR”
Konteynerlerin altyapılarını belediye olarak kendilerinin yaptığını söyleyen Başkan Gürkan,
“Yaşanan depremlere rağmen Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı bizlere, ‘Ben Türkiye'de 11 ili gezdim ama Malatya kadar koordinasyonlu, planlı, acil eylem ve afet planı uygulayan hiçbir il görmedim.’ Bu yüzden hibe olarak en büyük bütçeyi Malatya Büyükşehir Belediyesi vermeye karar verdiler. Şu anda Malatya'da 74 tane konteyner kentlerin hepsinin altyapısını Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Suyu, kanalizasyonu, elektriği, yolu, asfaltı, otobüs yolu ve esenlik işletmesi. Önemli olan kalıcı ve iyi hizmet etmek, eser koymaktır. Biz 2 bin 500 eser yaptık. Ve geçici iş yerlerinin hemen hemen hepsinin yeri ihdas anlamında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmiş ve altyapıları yine Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır. Demircilere, bakırcılara, kaynakçılara, kuyumculara, tekstilcilere, ayakkabıcılara, balıkçılara, kasapçılara, peynircilere, telefonculara, muhasebecilere iş yeri yaptık”
açıklamalarına yer verdi.
“BİZ KÜÇÜLMEYİZ, HELE BEN HİÇ KÜÇÜLMEM”
Başkan Gürkan,
“Bütün bunlara rağmen o algıyı oluşturmaya çalışan insanlar hiç Allah'tan korkmadan, vicdanları sızlamadan bu işlerimizi küçültmeye çalıştılar. Biz küçülmeyiz. Hele ben hiç küçülmem, alnım açık yüzüm aktır. Hiçbir meclis üyemizi bir karakolun önüne götürmedim. Hiçbir personelimizin bir karakolun önüne götürmedim. Ve yaptığımız işler şeffaf, berrak, açık hesap verilebilir. Biz bunları söylemek durumundayız. Ve bu memlekette doğru yanlış, yanlışı doğru göstermek isteyen insanları muhakkak bu memleketin tarihi sorumluluğu içerisinde vicdanlarına bırakıyorum. Biz bütün yokluklarda, bütün olumsuzlara rağmen 50 yıldır sönen, yapılmayan bütün işler yapıldı”
dedi.
“44 SENEDİR BU ŞEHRE HİZMET ETTİM”
“Burada hiçbir parti, zümre, grup, etnik yapı, mezhep ayrımı yapmadık herkese eşit, adil yaklaşmaya çalıştık” diyen Gürkan,
“Şu şekilde spekülasyonlarda yapıldı CHP'li belediyelere hizmet edildi şeklinde. 20 senelik belediye başkanlığımda bir tane sözleşmeli personel almadık. Hepsini KPSS ile aldık. Şimdi dolayısıyla arkadaşlar biz hesabı Cenabı Allah'a vereceğiz. Ben 44 senedir bu şehre hizmet ettim. Allah'a şükür biri hırsızlık, yolsuzluk, adaletsizlik, haksızlık yaptı diyemedi. Devletin malını şuna buna peşkeş çekti diyemedi. 20 senelik belediye başkanlığım sürecinde okullar, resmi daireler, kışlalar, askeri alanlar yaptırdım. En ufak bir çizik bile yoktur. Ruhsat verdiğim binalarda da yoktur. Şu anda 11 ildeki deprem bölgelerinde en fazla mahkeme sayısı Malatya’dadır. İki binin üzerinde sadece Malatya’da mahkemelik davalar var”
ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.