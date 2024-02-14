Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 15 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve soy isimleri şöyle:
“58 yaşında vefat eden Rahmi Yakut, Malatya Şehir Mezarlığına defnedildi.
76 yaşında vefat eden Mürüvvet Güner, Malatya Şehir Mezarlığına defnedildi.
65 yaşında vefat eden Abdul Vahap Kurt, Malatya Şehir Mezarlığına defnedildi.
68 yaşında vefat eden Yusuf Polat, Malatya Şehir Mezarlığına defnedildi.
96 yaşında vefat eden Fatma Akgün, Malatya Şehir Mezarlığına defnedildi.
88 yaşında vefat eden Fatma İnce, Malatya Şehir Mezarlığına defnedildi.
91 yaşında vefat eden Fadime Kılınç, Malatya Şehir Mezarlığına defnedildi.
96 yaşında vefat eden Şinasi Gönültaş, Malatya Şehir Mezarlığına defnedildi.
81 yaşında vefat eden Zahide Kayhan, Malatya Şehir Mezarlığına defnedildi.
65 yaşında vefat eden Faruk Zereyli, Malatya Şehir Mezarlığına defnedildi.
76 yaşında vefat eden Gülizar Menteş, Malatya Şehir Mezarlığına defnedildi.
77 yaşında vefat eden Reşat Yiğit, Malatya Şehir Mezarlığına defnedildi.
0 yaşında vefat eden Bebek Selçuk, Malatya Şehir Mezarlığına defnedildi.
78 yaşında vefat eden Hanım Baba, Suluköy Mahallesi Mezarlığına defnedildi.
76 yaşında vefat eden Hacı Demir, Suluköy Mahallesi Mezarlığına (Arguvan) defnedildi.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.