Bilal Yıldırım, beraberindeki partililerle birlikte Sanayi Sitesi’nde esnaf gezisini sürdürdü. Sanayi Sitesi’ndeki tüm işyerlerin tek tek ziyaret etmek amacıyla her gün belli bir bölgedeki esnafları ziyaret ederek görüşen ve destek isteyen Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, sanayi esnafının en büyük beklentisi olan yerinde dönüşümü savunduklarını kaydetti.

“ESNAFIMIZIN KAFASINDA DEPREMDEN DOLAYI CEVAP BEKLEYEN BİR SÜRÜ SORU VAR”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım esnafın kafasında bazı soru işaretlerinin bulunduğunu ve bu soruların cevaplandırılmadığını bildirerek,

“Depremin en çok mağdur ettiği kesimlerden biri de esnaf camiasıdır. Seçim çalışmalarımızda esnaflarımızı ihmal etmiyoruz, dertlerini ve sorunlarını dinliyoruz. Sanayi Sitesi’ndeki esnaflarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Şunu gördük; esnafımızın kafasında depremden dolayı cevap bekleyen bir sürü soru var. Yerinde dönüşüm olacak mı, olmayacak mı? Maalesef depremin üzerinden 1 yıl geçti, ancak halen sorular ilk günkü gibi cevap bekliyor. Neyi bekliyorlar, bu bekletme Malatyalılara bir ceza mıdır? Yeniden Refah Partisi olarak Küçük Sanayi Sitesi’nde yerinde dönüşümünü savunuyoruz, esnafımızın bu haklı talebini destekliyoruz. Yerinde dönüşüm küçük sanayi sitesindeki esnafımızın beklentisidir. Biz de milletimizin ve esnafımızın beklentisine göre hareket ediyoruz. Depremin yaralarını sarmak, esnafın yarasını bilmekle olur, vatandaşın yarasını bilmekle olur. Vatandaşın yarasını bilmeyen, esnafın yarasını bilmeyen, vatandaşa merhem olamaz, Malatya’ya reçete sunamaz.”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN