Milletvekili Tüfenkci yapılan ve yapılacak yatırımları açıkladı

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2023- 2024 yılları arasında Malatya’ya yapılan yatırımlarla ilgili açıklamada bulundu.

YAPILAN TESİSLER BİLDİRİLDİ

“2023 ile 2024 yılları arasında Malatya’ya toplam 22,9 milyar TL yatırım yapıldı. 101 tesis hizmete alındı” diyen Tüfenkci yapılan tesisleri, yatırımları ve depolama kapasitesini şu şekilde açıkladı:

“15 baraj ile barajda depolama kapasitesi 228 milyon 86 bin metreküp hacmine ulaşmıştır.

Bir gölet ile göletlerde depolama kapasitesi 0,31 milyon metreküp hacmine ulaşmıştır.

Bir yer altı depolaması ile yeraltı depolaması kapasitesi 0.34 milyon metreküp hacmine ulaşmıştır.

20 sulama tesisi ile toplam 389 bin 630 dekar arazi sulamaya açılmış ve yıllık 2,9 milyar TL zirai gelir artışı sağlanmıştır.

Dört arazi toplulaştırma ve TİGH işi ile 1 milyon 652 bin 710 dekar alanda ATTİGH tescili yapılmıştır.

50 taşkın koruma tesisi ile 48 yerleşim yeri ve 5 bin 32 dekar arazi taşkınlarından korunmuştur.

10 HES tesisi ile yıllık 0,24 milyar kWh hidroelektrik enerji üretimi sağlanmıştır.

Malatya sürgü ve Çat Barajlarının deprem hasarlarının rehabilitasyonu yatırımı 17 Ekim 2023 tarihinde ihale edilmiş, 7 Aralık 2023 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak işe başlanmıştır”

DEPREM HASARLARININ REHABİLİTASYONU YAPILACAK

Malatya Sultansuyu Barajı deprem hasarlarının rehabilitasyonu ihalesinin yapılacağını bildiren Tüfenkci, depremde zarar gören Sultansuyu Barajı’nın tadilatına yönelik de bilgi vererek, şunları söyledi:

“Malatya Sultansuyu Barajı deprem hasarlarının rehabilitasyonu yatırımı, devam eden proje çalışmalarının tamamlanmasına müteakip yapım ihalesi yapılacak. Malatya-Darende Gökpınar Sulaması Filtre İstasyonu yapımı 25 Ocak 2024 tarihinde ihalesi yapıldı. Malatya-Hekimhan Güzelyurt Göleti iletim hattı yatırımında ise 17 Ocak 2024 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş, ancak EKAP kaynaklı sıkıntılardan dolayı iptal edilmiştir.

Malatya 92’nci Şube Müdürlüğü, deprem sonrası geçici prefabrik bina yapımı yatırımında ise, iş muhtevasında 30 prefabrik bina yapımı bulunmaktadır. Altyapı üstyapı İmalatları tamamlanmış ve iş geçici kabul aşamasındadır.

Malatya merkez İspendere Göleti yatırımında ise, EKAP’a girilmiş olup, yapım ihalesi 22 Şubat tarihinde yapılacak. Malatya İspendere Göleti sulaması yatırımında, projeleri hazır durumda göletteki ilerleme durumuna göre ihale edilecek.

Malatya, Yazıhan Ansur Göleti proje yapımının tamamlanmasına müteakip ihale edilecek. Malatya Yazıhan Ansur Göleti sulaması yatırımında ise, Ansur Göleti inşaatının ilerleme durumuna göre ihale edilecek. Aplikasyona müstenit sulama ve drenaj şebekesi planları hazırlanmakta. Malatya, Hekimhan Güzelyurt Göleti rekreasyon sahası projesi ise 2024 yılı ilk çeyreğinde ihale edilecek.”

Kaynak: BÜLTEN