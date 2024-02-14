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Konutlar artık hazır, gözler anahtar teslim gününde

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Vali Ersin Yazıcı, depremzede vatandaşlar için Yeşilyurt İkizce Mahallesi’nde İkizce deprem konutlarını ve Battalgazi Orduzu Mahallesi’nde Gelinciktepe TOKİ konutlarını inceleyerek yetkili kişilerden bilgi aldı. Akabinde Vali Yazıcı, depremler sonrası Akçadağ ilçesindeki kırsal deprem konutlarını yerinde inceleyerek yüklenici firma yetkilileri ile görüştü.

Konutlar artık hazır, gözler anahtar teslim gününde mask
Konutlar artık hazır, gözler anahtar teslim gününde
Konutlar artık hazır, gözler anahtar teslim gününde
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Doğanşehir İlçesinde; Şatıroba Köyü’nde 13, Altıntop Köyü’nde 59 olmak üzere toplamda 72 konut, Akçadağ ilçesinde; Karapınar Köyü’nde 27, Kotan Gölü Köyü’nde 30, Çatyol (Bahri) Köyü’nde 31, Aşağıörükçü Köyü’nde 24, Aksaray Köyü’nde 23 ve Şeyhler Köyü’nde 14 olmak üzere toplamda 149 konut ve Yazıhan ilçesinde; Boyaca 1-2 Köyü’nde 16, Alican Köyü’nde 4, Gövük Köyü’nde 4 ve Balaban Köyü’nde 17 olmak üzere toplamda 41 deprem konutu hak sahibi depremzede vatandaşlara teslim edileceği bildirildi.

Konutlar artık hazır, gözler anahtar teslim gününde

HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

Konutların geldiği son aşama hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Yazıcı, burada yaptığı değerlendirmede konutların bir an evvel tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi için yapılan çalışmaların takipçisi olduklarını ifade etti. Ardından projenin tamamlanmasıyla birlikte hak sahibi depremzede vatandaşlara teslim edilecek konutlarda güvenli, konforlu ve daha sağlıklı bir yaşam alanı sunulacağını belirterek incelemelerini sonlandırdı.

Konutlar artık hazır, gözler anahtar teslim gününde
Konutlar artık hazır, gözler anahtar teslim gününde

Konutlar artık hazır, gözler anahtar teslim gününde

Konutlar artık hazır, gözler anahtar teslim gününde

Konutlar artık hazır, gözler anahtar teslim gününde

Konutlar artık hazır, gözler anahtar teslim gününde

Konutlar artık hazır, gözler anahtar teslim gününde
 

Kaynak: BÜLTEN

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14 Şub 2024 - 16:31 Malatya- Gündem

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