Bayram’dan Malatya için çarpıcı analiz “Çok fazla bir şey yapılmadığını gördüm”

Malatya’nın siyaseten çok güçlü bir şehir olduğunu belirten Türkiye Emlakçılar Federasyonu Başkanı Hacı Ali Bayram, buna rağmen depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Malatya’ya çok bir şey yapılmadığını ileri sürdü. Malatya geldiğindeki şaşkınlığını anlatan Bayram, “Malatya’ya geldiğim de 11 şehir içinde her şeyi çok düzelmiş, yerli yerine oturmuş ve sıkıntıları bitmiş bir şehir olarak düşünürdüm ama maalesef Malatya'da çok fazla bir şey yapılmadığını, hakikaten yapılamadığını gördüm. Bu da gerçekten üzücü” dedi.

Malatya Emlakçılar Odası tarafından bilgilendirme ve tanışma toplantısı gerçekleştirilerek, depremde hayatını kaybeden emlakçılar için mevlit okutuldu. Bugün gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye Emlakçılar Federasyonu Başkanı Hacı Ali Bayram, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, STK temsilcileri ve emlakçılar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, emlakçıların sorunlarını dile getirdi. Birçok sektör gibi emlak sektörünün de depremden etkilendiğini belirten Özgül,

“Özellikle depremde yaşanan konteyner sıkıntısı gerçekten halen devam ediyor. KOSGEB kredisini bir türlü alamıyoruz, emlakçılar özellikle kredi alamıyor. Ayrıca tapu ve diğer kurumlarda emlakçı üyelerimiz gerçekten bilgi almada çok zorlanıyorlar”

dedi.

“MALATYA’YI NASIL AYAĞA KALDIRACAĞIZ?”

Daha sonra MESOB Başkanı Şevket Keskin ise, KOSGEB kredileri hakkında bir açıklama yaparak,

“Depremin üzerinden bir yıl geçti pandemi arkasından kriz, arkasında büyük bir deprem yaşadık. İlk defa odalarımızın içerisinde Ali Başkan'a tekrar şahsım arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum bizleri bir araya getirdiler. Tabii ki büyük bir deprem yaşadık. Aslında benim söylediğim bütün siyasilere Malatya yıkılmış değil çökmüş bir şehir içerisindeyiz. Nerenin nere olduğunu? Hangi cadde olduğunu, hangi sokak olduğunu bilemiyoruz Allah yar ve yardımcımız olsun. Ali Başkan söyledi KOSGEB geçen gün toplantı da bunun çok mücadelesini verdik. Ama Sayın Cumhurbaşkanının bu işe evet demesi ve kanun değişikliği olması gerekiyormuş. Sadece siz değil 6 meslek dalımız KOSGEB kredilerinden yararlanamıyor. Ama biliyorsunuz emlakçılarımız Malatya'nın gerçekten dört tarafını bilen, yıkılmış yerlerini bilen arkadaşlarımız. Ben şunu söylüyorum elimizden geldiği kadar mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Önemli olan Malatya'yı nasıl ayağa kaldıracağız? Benim tek derdim Malatya'yı nasıl ayağa kaldıracağız? Ticareti ayağa kaldırmadan Malatya'yı ayağa kaldırmak mümkün değil. Bunu bütün siyasilere söylüyorum. Malatya'yı bir an önce ayağa kaldıralım. Çarşı kültürünü bozmayalım. İnşallah çarşı kültürünü tekrar yerine getirmek için hepimiz beraber sadece biz değil b ütün üyelerimiz bir an önce Malatya’yı nasıl ayağa kaldıracağız iki, üç, beş yılda mı ne zaman ayağa kaldıracağız? Önümüzü görmemiz lazım. Sanayi de 2 bin 300 yerimiz tamamen ağır hasar. Nereye gidecekleri belli değil. Altay Kışlasında bir yerde 750 dediler bir yerde 2 bin dediler 3 bin 300 üyemizin olduğu Özsan Sanayi, Küçük Sanayi içerisinde mutlaka 3 bin 300 yer yapılacak. Tabi bunun içerisinde başka meslek gruplarımızda var. Özellikle imalatçılarımızın ve ayakkabıcılarımızın hiçbir yeri yoktur. Bunun içinde mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz”

şeklinde konuştu.

“GÖRÜŞTÜK, YOK DEDİLER”

Son olarak 12 bin konteynere ihtiyaç olduğunu kaydeden Keskin,

“Geçen gün Kültür ve Turizm Bakanımız geldi, bir Ankara Çarşısı yaptık eski valimiz ve Ankara Teşkilatı ile federasyonlar ve konfederasyonlarla 154 iş yeri yaptık. Geçen gün bakanımıza, ‘Sayın bakanım Emlak Konutun yaptığı yere klima taktılar buranın klima ihtiyacını size söylesek nasıl olur’ dedik ve belediyeye yükledi, yeni gelecek belediye başkanı için Sami Er, sen yap dedi ama sonra baktık ki o iş olmayacak tekrar bakanla görüştük. Sayın Bakanım onu kendi cebinden Malatya, Ankara Çarşısı'na kendi cebinden, 154 klima getirecek. 2 bin 200’e yakında kendi cebinden ödeme yaparak konteyner getirdi. En azından bugün iş yeri olarak, barınma işi olarak da 12 bin konteynere ihtiyacımız var. Bunu Sayın vali beyle de görüştüm yok dedi, bakanla görüştük, yok dediler. Ama bunun için mücadele edeceğiz”

diye konuştu.

“YAPMADIĞINI, HAKİKATEN YAPILAMADIĞINI GÖRDÜM”

Türkiye Emlakçılar Federasyonu Başkanı Hacı Ali Bayram ise, son 4 yıldır büyük acılar yaşandığını ifade etti.

Böyle acılar yaşanmamasını temenni eden Bayram,

“Biliyorsunuz iki yıl pandemi vardı. Evlerimize kapandık. Maddi, manevi, psikolojik olarak çok büyük sıkıntılar yaşadık. Tam pandemi bitti derken bu asrın felaketi dediğimiz 11 ilimizde ilçeleriyle birlikte çok büyük bir deprem, çok büyük bir acı yaşadık. Hayatın her alanını etkiledim. Allah inşallah bir daha böyle acıları vermez. Malatya bizim gözümüzde şöyledir, siyaseten çok güçlü bir şehirdir, milletvekilleri, bakanları, geçmişten geleceği işte Malatya'ya dokunmuş bir bakanımız, milletvekilimiz olduğunda hemen ararız dostumuzu, onlar bize randevu alırlar, kapıları açarlardı. Malatya bizim gözümüzde öyledir siyaseten çok güçlü bir şehirdir. Ben geldiğim de Malatya’da her şeyi çok düzelmiş, yerli yerine oturmuş ve sıkıntıları bitmiş bir şehir olarak düşünürdüm 11 şehrin içinde ama maalesef Malatya'ya çok fazla bir şey yapmadığını, hakikaten yapılamadığını gördüm. Bu da gerçekten üzücü. İnşallah belki işte bir seçim atlattık onun hengamesi şimdi bir seçim var. Belki 31 Mart'tan sonra hızlı bir şekilde Malatya başta olmak üzere bütün şehirlerimizde bu düzenlemeyi görürüz”

ifadelerine yer verdi.

“KENDİMİZE BİLE HAYRIMIZ DOKUNMADI”

Depremin ardından yaraların sarılmaya devam ettiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

“Depremden sonra böyle sık sık bir araya gelemedik. Hepimizin acısı var, derdi var. Hepimizin gerçekten çok büyük yükü var. Sizler özellikle yıkılmış olan bir şehrin alım satımı, kiralamasıyla uğraşıyorsunuz. Haliyle elinizdeki stokun üçte biri gitti. 410 bin küsür bağımsız bölümün yaklaşık 130 bini ağır hasar aldı ya da yıkıldı. Haliyle elinizdeki sermaye de birdenbire azalmış oldu. Kentini terk edenler, başka işle uğraşanlar farklı sektöre kayanlar, alım satımı durduranlar, kiralamayla ilgili çevre illere gidenler, işle ilgili başka yerde iş kuranları da eklersek bir geçen hafta biliyorsunuz açıklandı nüfusumuz yaklaşık 70 bin azaldı. Bir de kaydını götürmeyip de gidenler var. Onlar da yine bu kadar vardır diye tahmin ediyorum. Devlet bir taraftan Allah razı olsun yaralarını sarmaya gayret ediyor. Hayırsever iş adamları, meslek örgütleri, çeşitli kuruluşlar depremin ilk gününden itibaren bizlere çok büyük katkıda bulundular. Çok büyük destekler verdiler. Ama şu da hepinizin malumu gerçekten de felaketin kendisi çok çok büyük ve bu felaket bizleri ister istemez aciz bıraktı, yetersiz bıraktı. Kendimize bile hayrımız dokunmadı maalesef”

açıklamasında bulundu.