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MALATYA 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

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Malatya 2. İcra Hukuk Mahkemesince İlan Yayınlandı.

MALATYA 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN mask
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İLAN

T.C. MALATYA 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/216 Esas

DAVALI : BERİVAN MADENCİLİK OTOMOTİV TEMİZLİK GIDA İNŞAAT OTO KİRALAMA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - Atatürk Bul. Halk Eğitim Krş. Elif Apartmanı Altı Merkez Adıyaman adresinde iken halen meçhul)

Aleyhinize açılan Şikayet (İcra Memur Muamelesi) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptınn ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HUMK'nin 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
# ILN01983958, ilangovtr

#ilangovtr

Basın No ILN01983958

15 Şub 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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