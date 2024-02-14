“Malatya’da birikmiş imar sorunu var”

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ve beraberindekiler İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı makamında ziyaret etti. Burada konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er, Malatya’nın yeniden imarı noktasında İnönü Üniversitesi ile her alanda birlikte çalışacaklarını söyledi.

Ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, deprem sonrasında şehrin imarı noktasında belediye başkan adaylarının büyük bir yükü omuzladıklarını söyledi.

“ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERMEK İSTİYORUZ”

Bu süreçte adaylara başarılar dileyen Kızılay, “Ben kıymetli başkan adaylarımızın ipi göğüsleyeceklerine gönülden inanıyorum. Ama asıl olan bundan sonra şehrin yeniden imarı ve diğer konularda bütün faaliyetlerde elimizden gelen desteği vermek istiyoruz. Şimdiye kadar da mevcut belediye başkanlarımız ve önceki başkanlarımızla iyi bir işbirliği ve iletişim içerisinde olduk. Bundan sonra daha da çok işbirliği yaparak faaliyetler yapacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“MALATYA'MIZIN 2 ÖNEMLİ ÜNİVERSİTESİ VAR”

Malatya'yı Malatyalılar ile yöneteceklerini her platformda dile getirdiklerine dikkat çeken Er, “Malatya'mızın 2 önemli üniversitesi var. İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitesi. Üniversitelerimizle, Ticaret ve sanayi odamızla, esnaf odamızla, STK’larımızla, organize sanayimizle ve hatta önemli iş adamlarımızla birlikte yöneteceğiz. Şehrimizi Malatya halkımızla birlikte yöneteceğiz” ifadelerine yer verdi.

“İMAR HAREKETLERİYLE İLGİLİ SORUNLARI VAR”

Üniversitelere Malatya’nın inşa sürecinde çok büyük bir görev düştüğünü ifade eden Er, “Hem üniversite sanayi işbirliği hem belediye ve üniversite işbirliğini sürekli ve daim olması gerektiğini düşünüyorum. Malatya'nın yaralarının sarılması, bir an önce küllerinden yeniden doğması için üniversitemizle çok ciddi işbirliği yapılması gerektiğini düşünüyorum. Malatya'mızın birikmiş birtakım imar hareketleriyle ilgili sorunları var. Üniversitemizin gerek yerinde dönüşümle ilgili yapılacak olan çalışmalar, gerekse orta hasarlı binaların güçlendirme projeleriyle ilgili bulunan aksaklıklar ve daha birçok konuya hâkim olduğunu gördüm. Depremin sadece imar hareketleriyle de ilgili değil toplumsal birtakım sıkıntıları da var. Bunlarında giderilmesi hususunda üniversitemizle işbirliği yapacağız. Her alanda üniversitemizle istişareli çalışacağız. Bu amaçla da bir ön ziyaret akabinde de çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Rektörlük ziyaretinin ardından gerçekleşen toplantıda Malatya’nın yeniden ayağa kaldırılması adına yapılacak projeler üzerine geniş çaplı istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: BÜLTEN