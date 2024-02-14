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“Hekimhan ilçemizi bölgesinin cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz”

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Cumhur ittifakının MHP’li Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, “Hekimhan değişime hazır. Değişim Hekimhan’a büyümeyi ve gelişmeyi getirecektir” dedi. Hekimhan’ın, hak ettiği büyümeyi ve gelişimi yaşayamadığına dikkat çeken MHP Hekimhan Belediye Başkan Adayı Tabaroğulları, esnaf ve mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

“Hekimhan ilçemizi bölgesinin cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz” mask
“Hekimhan ilçemizi bölgesinin cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz”
“Hekimhan ilçemizi bölgesinin cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz”
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Hekimhan’ı 100 bin nüfusa göre planlayacaklarını ifade eden Memet Tabaroğulları, “Hekimhan hem zengin maden yatakları, hem nitelikli insan gücü ve şehirlerarası yol üzerindeki konumu ile Malatya’nın ve bölgenin en gelişmiş ilçesi olmayı hak ederken, ne yazık ki her geçen dönem gerilemiş durumda. Hekimhan insanımız bu durumdan mutlu değil. Hekimhan değişim istiyor” dedi.

“Hekimhan ilçemizi bölgesinin cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz”

“MUTLU İNSANLARIN YAŞADIĞI BİR ŞEHİR OLACAK”

Hekimhan Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları, “Biz Hekimhan ilçemizi bölgesinin cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Projelerimizi bu hedef doğrultusunda hayata geçireceğiz. Çağdaş modern bir Hekimhan, mutlu insanların yaşadığı bir şehir olacak. Yeni Hekimhan, yeni bir yaşam merkezi hedefi ile çıktığımız yolda Hekimhan halkımızın da bu hedefle ilgili arzu ve isteğini görebiliyoruz” şeklinde konuştu.

“Hekimhan ilçemizi bölgesinin cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz”

“HEKİMHAN’IN GELİŞMESİNİ ARZULAYAN TÜM HALKIMIZ TÖRENİMİZE DAVETLİDİR”

Hekimhan’da esnaf ve mahalle ziyaretlerini yoğun şekilde sürdüren Cumhur İttifakının MHP Belediye Başkan Adayı Memet Tabaroğulları’nın seçim bürosu açılışının ise cuma günü gerçekleştirileceği bildirildi. Tabaroğulları, Cuma günü saat 11.00’de Hekimhan Atatürk Meydanı’nda gerçekleşecek açılış törenine ile ilgili olarak, “Bu tören Hekimhan’ın değişim isteğinin ilk adımı olacaktır. Hekimhan’ın büyümesini ve gelişmesini arzulayan tüm halkımız törenimize davetlidir” diye konuştu.

“Hekimhan ilçemizi bölgesinin cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz”

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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14 Şub 2024 - 15:54 Malatya- Siyaset

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