14 Şub 2024 - 15:28- Gündem G:

AFAD aralarında Malatya’nın da olduğu 5 ili uyardı

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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya için kuvvetli yağış uyarısı, buzlanma, don uyarısı ve Çığ tehlikesi uyarılarında bulunurken AFAD’dan da bir uyarı geldi. AFAD bölgede yaşayan vatandaşlara uyarıda bulundu. Meteoroloji Müdürlüğü ve AFAD meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

AFAD aralarında Malatya’nın da olduğu 5 ili uyardı mask
AFAD aralarında Malatya’nın da olduğu 5 ili uyardı
AFAD aralarında Malatya’nın da olduğu 5 ili uyardı
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Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya için kuvvetli yağış uyarısı, buzlanma, don uyarısı ve Çığ tehlikesi uyarılarında bulunurken AFAD’dan da bir uyarı geldi.

AFAD aralarında Malatya’nın da olduğu 5 ili uyardı

AFAD MESAJ İLE BİLGİLENDİRDİ

Bölgede yaşayan vatandaşların telefonlarına mesaj göndererek uyaran AFAD mesajında, “Meteorolojiye göre Türkiye’nin doğusunda şubat ayı boyunca yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verdi.

AFAD aralarında Malatya’nın da olduğu 5 ili uyardı

METEOROLOJİDEN UYARI YAPILDI

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya için şu uyarılarda bulundu:

“Kuvvetli Yağış Uyarısı: Bölge genelinde beklenen yağışların Malatya'nın güney ve batı (Darende, Akçadağ, Yeşilyurt, Doğanşehir, Doğanyol, Yazıhan, Battalgazi, Kale, Pütürge) kesimleri, Bingöl'ün güney kesimleri (Merkez, Genç) ile Elazığ, Tunceli, Adıyaman çevrelerinin yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli güneyli rüzgâr, kar yağışı alan yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AFAD aralarında Malatya’nın da olduğu 5 ili uyardı

Buzlanma ve Don Uyarısı: Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ Tehlikesi Uyarısı: Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

AFAD aralarında Malatya’nın da olduğu 5 ili uyardı

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14 Şub 2024 - 15:28 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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