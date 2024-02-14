AFAD aralarında Malatya’nın da olduğu 5 ili uyardı

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya için kuvvetli yağış uyarısı, buzlanma, don uyarısı ve Çığ tehlikesi uyarılarında bulunurken AFAD’dan da bir uyarı geldi.
AFAD MESAJ İLE BİLGİLENDİRDİ
Bölgede yaşayan vatandaşların telefonlarına mesaj göndererek uyaran AFAD mesajında, “Meteorolojiye göre Türkiye’nin doğusunda şubat ayı boyunca yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verdi.
METEOROLOJİDEN UYARI YAPILDI
Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü Malatya için şu uyarılarda bulundu:
“Kuvvetli Yağış Uyarısı: Bölge genelinde beklenen yağışların Malatya'nın güney ve batı (Darende, Akçadağ, Yeşilyurt, Doğanşehir, Doğanyol, Yazıhan, Battalgazi, Kale, Pütürge) kesimleri, Bingöl'ün güney kesimleri (Merkez, Genç) ile Elazığ, Tunceli, Adıyaman çevrelerinin yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli güneyli rüzgâr, kar yağışı alan yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Buzlanma ve Don Uyarısı: Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Çığ Tehlikesi Uyarısı: Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.