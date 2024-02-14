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Galatasaray  Sparta Prag maçı ne zaman?

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UEFA Avrupa Ligi'nin heyecan dolu play-off turu kapsamında, Galatasaray ile Sparta Prag arasında nefes kesen bir mücadele yaşanacak. Taraftarların heyecanla beklediği maçın tarihi ve yayın bilgileri netlik kazandı.

Galatasaray  Sparta Prag maçı ne zaman mask
Galatasaray  Sparta Prag maçı ne zaman
Galatasaray  Sparta Prag maçı ne zaman
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Galatasaray, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nden devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılan sarı-kırmızılılar, şimdi ise Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray  Sparta Prag maçı ne zaman?

Maç, 15 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Taraftarlar, bu heyecan dolu mücadeleyi Exxen üzerinden canlı olarak takip edebilecekler.

Galatasaray  Sparta Prag maçı ne zaman?

Galatasaray, Avrupa'daki başarısını sürdürmek ve çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak. Rakibi Sparta Prag ise güçlü performansıyla dikkat çekiyor ve zorlu bir mücadele bekleniyor.

Galatasaray  Sparta Prag maçı ne zaman?

GALATASARAY- SPARTA PRAHA MAÇI İÇİN BİLETLER SATIŞTA!

UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off heyecanı yaklaşıyor! Galatasaray, 15 Şubat Perşembe günü saat 20:45’da Sparta Praha takımını Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde ağırlayacak. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi canlı izlemek için biletlerini şimdiden temin edebilirler.

Galatasaray  Sparta Prag maçı ne zaman?
 
Galatasaray  Sparta Prag maçı ne zaman?

Kaynak: Haber Merkezi

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14 Şub 2024 - 15:18 - Spor

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