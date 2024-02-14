Galatasaray  Sparta Prag maçı ne zaman?

Galatasaray, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nden devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılan sarı-kırmızılılar, şimdi ise Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

Maç, 15 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Taraftarlar, bu heyecan dolu mücadeleyi Exxen üzerinden canlı olarak takip edebilecekler.

Galatasaray, Avrupa'daki başarısını sürdürmek ve çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak. Rakibi Sparta Prag ise güçlü performansıyla dikkat çekiyor ve zorlu bir mücadele bekleniyor.

GALATASARAY- SPARTA PRAHA MAÇI İÇİN BİLETLER SATIŞTA!

UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off heyecanı yaklaşıyor! Galatasaray, 15 Şubat Perşembe günü saat 20:45’da Sparta Praha takımını Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde ağırlayacak. Taraftarlar, bu önemli mücadeleyi canlı izlemek için biletlerini şimdiden temin edebilirler.

Kaynak: Haber Merkezi