14 Şub 2024 - 15:05- Gündem G:

Salköprü Mahallesi’nden Geçit’e protesto

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AK Parti Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit Salköprü Mahallesi’nde konuşma yaptığı esnada Malatyalılar tarafından protesto edildi. Malatyalı depremzedeler yapılan programı protesto ederek salonu terk ettiler. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde vatandaşın adayın oy istemesine tepki verdikleri görüldü.

Salköprü Mahallesi’nden Geçit’e protesto mask
Salköprü Mahallesi’nden Geçit’e protesto
Salköprü Mahallesi’nden Geçit’e protesto
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AK Parti Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit Salköprü Mahallesi’nde konuşma yaptığı esnada Malatyalılar tarafından protesto edildi. Malatyalı depremzedeler yapılan programı protesto ederek salonu terk ettiler. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde vatandaşın adayın oy istemesine tepki verdikleri görüldü.

Salköprü Mahallesi’nden Geçit’e protesto

AK Parti Malatya Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, Salköprü Mahallesi’nde konuşma yaptığı esnada Malatyalılar tarafından protesto edildi. Sosyal medyaya da yansıyan protesto sırasında depremzede vatandaşların, “Biz rezerv işine açıklık beklerken, bunlar gelmiş bizden oy istiyor. Biz Salköprü Mahallesi olarak protesto ediyoruz” dedikleri bildirildi.

Salköprü Mahallesi’nden Geçit’e protesto
Salköprü Mahallesi’nden Geçit’e protesto
Salköprü Mahallesi’nden Geçit’e protesto
Salköprü Mahallesi’nden Geçit’e protesto
 
 
 

Kaynak: Haber Merkezi
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14 Şub 2024 - 15:05 Malatya- Gündem

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