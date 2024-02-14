Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Türkiye’de meydana gelen son depremlerin yeri ve büyüklüğü AFAD tarafından şu şekilde açıklandı:
“Bugün saat 11.56’da, yerin 13.9 kilometre altında, 4.2 büyüklüğünde Hatay Yayladağı’na 15.38 kilometre uzaklıkta,
Bugün saat 11.30’da, yerin 6.55 kilometre altında, 2.3 büyüklüğünde Ege Denizi bölgesinde,
Bugün saat 10.56’da, yerin 7.65 kilometre altında, 3.2 büyüklüğünde Hatay Belen’de,
Bugün saat 10.10’da, yerin 7.0 kilometre altında, 2.9 büyüklüğünde Kahramanmaraş Pazarcık’ta,
Bugün saat 09.50’de, yerin 6.96 kilometre altında, 2.1 büyüklüğünde Erzincan Kemah’da,
Bugün saat 08.58’de, yerin 7.0 kilometre altında, 2.3 büyüklüğünde Kahramanmaraş Türkoğlu’nda,
Bugün saat 08.03’te, yerin 7.0 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Ege Denizi bölgesinde,
Bugün saat 07.57’de, yerin 7.0 kilometre altında, 1.4 büyüklüğünde Malatya Pütürge’de,
Bugün saat 07.03’te, yerin 16.65 kilometre altında, 2.2 büyüklüğünde Akdeniz’de,
Bugün saat 06.27’de, yerin 4.57 kilometre altında, 1.4 büyüklüğünde Malatya Pütürge’de,
Bugün saat 05.33’te, yerin 6.76 kilometre altında, 2.4 büyüklüğünde Kahramanmaraş Onikişubat’ta” deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.