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Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

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En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 14 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde:

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu mask
Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu
Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu
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Türkiye’de meydana gelen son depremlerin yeri ve büyüklüğü AFAD tarafından şu şekilde açıklandı:

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

“Bugün saat 11.56’da, yerin 13.9 kilometre altında, 4.2 büyüklüğünde Hatay Yayladağı’na 15.38 kilometre uzaklıkta,

Bugün saat 11.30’da, yerin 6.55 kilometre altında, 2.3 büyüklüğünde Ege Denizi bölgesinde,

Bugün saat 10.56’da, yerin 7.65 kilometre altında, 3.2 büyüklüğünde Hatay Belen’de,

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 10.10’da, yerin 7.0 kilometre altında, 2.9 büyüklüğünde Kahramanmaraş Pazarcık’ta,

Bugün saat 09.50’de, yerin 6.96 kilometre altında, 2.1 büyüklüğünde Erzincan Kemah’da,

Bugün saat 08.58’de, yerin 7.0 kilometre altında, 2.3 büyüklüğünde Kahramanmaraş Türkoğlu’nda,

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 08.03’te, yerin 7.0 kilometre altında, 2.0 büyüklüğünde Ege Denizi bölgesinde,

Bugün saat 07.57’de, yerin 7.0 kilometre altında, 1.4 büyüklüğünde Malatya Pütürge’de,

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

Bugün saat 07.03’te, yerin 16.65 kilometre altında, 2.2 büyüklüğünde Akdeniz’de,

Bugün saat 06.27’de, yerin 4.57 kilometre altında, 1.4 büyüklüğünde Malatya Pütürge’de,

Bugün saat 05.33’te, yerin 6.76 kilometre altında, 2.4 büyüklüğünde Kahramanmaraş Onikişubat’ta” deprem meydana geldi.

Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?
 

Kaynak: Haber Merkezi

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14 Şub 2024 - 13:58 - Gündem

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