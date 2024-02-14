14 Şub 2024 - 13:56- Asayiş G:

Malatya’da aramada bulunan şey şok etti

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda el bombası ele geçirildi. Malatya'nın, Doğanşehir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya’da aramada bulunan şey şok etti mask
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda el bombası ele geçirildi. Malatya'nın, Doğanşehir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Malatya’da aramada bulunan şey şok etti

Emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 pompalı tüfek ile 10 fişek, 1 el bombası ele geçirildi. Olayda, Y.G., A.G. ve İ.U.Ç. gözaltına alındı. Zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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14 Şub 2024 - 13:56 Malatya- Asayiş

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