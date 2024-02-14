14 Şub 2024 - 13:56 - Asayiş

Malatya’da aramada bulunan şey şok etti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda el bombası ele geçirildi. Malatya'nın, Doğanşehir ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.