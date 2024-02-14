Esnaflarda 14 Şubat yoğunluğu Çiçekçiler ve kuyumcularda yoğunluk yaşandı

6 Şubat depremlerinin ardından büyük zorluklar çeken esnafların yüzü gülmeye başladı. Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü nedeni ile özellikle çiçekçi ve kuyumcularda bir yoğunluk yaşanıyor. Yaşanan yoğunluktan dolayı memnun olduklarını belirten esnaflar BUSABAH’a özel açıklamalarda bulundular.

Sevgililer günü nedeni ile çiçekçilerde en çok tercih edilen çiçek gül olurken gülün adeti 65 ile 75 lira arasında değişiyor. Kuyumcular da ise hediye olarak en bileklik ve kolyeler ilgi görüyor.

“GÜNLER ÖNCESİNDEN BİRÇOK SİPARİŞ ALDIK”

Çiçek satışları hakkında bilgi veren esnaf Murat Yücel,

“14 Şubat Sevgililer Günü nedeni ile şu an satışlarda bir yoğunluk söz konusu. Malum geçen yıl depremlerden dolayı 14 Şubat kutlanmamıştı. Deprem 14 Şubat’ın bir hafta öncesinde meydana gelmişti biz hazırlıklarımızı yapmıştık, çiçekler hediyelik ürünler getirtmiştik ama hepsi elimizde kaldı satamadık. Deprem nedeni ile zaten hayat durma noktasına geldi tüm özel günler anlamını yitirdi. O nedenle depremden dolayı çok zor bir süreç geçirmiştik hala depremin etkileri devam ediyor ama bu yıl 14 Şubat kutlanıyor günler öncesinden bir çok sipariş aldık ve onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu an için satışlarımız gayet iyi, çiçeklere talep var. Bir söz konusu ama bu yoğunluktan memnunuz”

şeklinde konuştu.

“65 İLE 75 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR”

Sevgililer gününde en çok güle rağbet olduğunu söyleyen esnaf Yücel,

“Sevgililer günüde genellikle vatandaşlar gül almayı tercih ediyor. Bir gülün fiyatı 65 lira ile 75 lira arasında değişiyor. Gül biraz maliyetli olunca papatya veya diğer çiçekleri de tercih edenler oluyor ama ağırlıklı olarak gül satılıyor. Çiçeklerin dışında hediyelik ürünlere de talep var. Onlarda boyut ve çeşitlerine göre 400 lira ile 500 lira arasında değişiyor”

ifadelerine yer verdi.

Çiçekçilerin yanı sıra kuyumcularda da bir yoğunluk söz konusu sevgilisine hediye olarak altın takı almak isteyen vatandaşlar nedeni ile kuyumcularda da bir yoğunluk yaşandı.

“BİLEKLİK VE KOLYELERE İLGİ VAR”

Sevgililer günü nedeni ile altın takı satışlarının arttığını belirten kuyumcu esnafı Muhammed Ali Hakkatapan,

“ Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü bu özel günde insanlar sevdiklerinin yüzünü güldürmek istiyor. Bunun içinde hediye olarak altın almayı tercih ediyorlar. Daha çok bileklik ve kolyelere ilgi var. Vatandaşlarımız hem bir hatıra olarak hem de bir yatırım aracı olarak altın takı almayı tercih ediyorlar. Altında uzun bir süredir etkili olan yükseliş durdu, bu aralar altın piyasası çok hareketli değil belli bir aralık arasında yükselip düşüyor. İnsanlar sevdiklerine hediye alırken aynı zamanda yatırım da yapmış oluyorlar, yıllar sonra bozdurmak istediklerinde hem kârla bozduruyorlar ya da değiştirmek istediklerinde kârla değiştirebiliyorlar. Şu sıralar özellikle harfli kolyeler tercih ediliyor. 14 ayar harfli kolyeler 3 bin 500 TL civarında hemen hemen her bütçeye uygun ürünlerimiz mevcut”

diye konuştu.