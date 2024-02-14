Kayısı için risk kapıda mı?

Kale başta olmak üzere Malatya’nın bazı bölgelerinde yabani bademlerin çiçek açması kayısı üreticilerini endişelendirdi. Şubat ayında olunmasına rağmen hava sıcaklığının yüksek olması kayısı ağaçlarının da çiçek açma riskini beraberinde getirirken, ZMO Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, bezer bir durumun 2018 yılının şubat ayında yaşandığını hatırlattı. Bunun bir risk olduğuna dikkat çeken Çiçek, “Buna benzer şikâyetler süreç içerisinde çok alacakmışız gibi gözüküyor. Ama bunun bazı bölgelerde bu riskle beraber zirai don vakası yaşandığında bütün Malatya'yı etkileyeceği anlamı çıkmasın.

Şubat ayının ortasına geldiğimiz halde hava sıcaklığının yüksek olması başta kayısı üreticileri olmak üzere yetkilileri endişelendiriyor. Özellikle Kale ilçesi başta olmak üzere birçok bölgede yabani badem ağaçlarının çiçek açması bu endişeyi daha da artırırken, gözler şimdilerde Malatya ekonomisinin mihenk taşı olan kayısı ağaçlarının çiçek açıp açmayacağında. Geçmiş yıllarda da benzer örneklerinin yaşandığı bu durumla ilgili BUSABAH Medya’ya konuşan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek, önemli açıklamalarda bulundu.

Mevsim itibariyle bu dönemlerde yağışın biraz az gelmesinin normal olduğunu dile getiren Çiçek, uzun yıllar yaptıkları tespit ve veri istatistiklerini tuttuklarını söyledi.

“KURAKLIK ENDİŞESİNİ TAŞIMAKTAYIZ”

Tarımsal kuraklıktan bahsetmenin henüz erken olduğunu ifade eden Çiçek,

“Malatya bölgesinde ilkbahar yağışları, şubat ayının sonu, mart, nisan aylarında sürüyor. Dolayısıyla bugün için tarımsal anlamda kuraklıktan bahsetmek şu an için erken. Ama özellikle kar yağışlarının olmaması, yağışların bu mevsim içerisindeki uzun yıllar ortalamasına göre düşük seyretmesi meteorolojik ve hidrolojik yani su kaynakları açısından bir kuraklık riskini ya da kuraklık endişesini taşımaktayız. Fakat tarımsal kuraklıkla ilgili henüz bir sıkıntı yaşamış değiliz. Sıcaklıklar sadece Malatya’ya münhasır değil, bütün Türkiye genelinde mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Bu durum birçok bitkilerde özellikle tarımsal açıdan baktığımızda, fizyolojik olarak tekrar harekete geçtiğini gösteriyor. Genel olarak baktığımızda bu tabi ki bir risk”

şeklinde konuştu.

“BADEMLER 2, 3 GÜNDÜR ÇİÇEK AÇMIŞ DURUMDA”

“Yaklaşık 2002 yılından bu tarafı Malatya'daki ilk çiçeklenmeleri takip ediyoruz” diyen Çiçek, şunları kaydetti:

“Son çiçeklenmeleri buna göre kayıt tutup, o yılki risklerin değerlendirmesini yapmaya çalışıyoruz. Benzer bir durum 2018 yılında yaşamıştı. 23 Şubat’ta kayısılar ilk çiçeklenmeyi görmüştük. Akabinde havaların tekrar soğumasıyla beraber farklı rakımlardaki yerlerde çiçek açma biraz uzamıştı. Bu veriler de bize şunu gösteriyor: Şu an yabani bademler 2, 3 gündür çiçek açmış durumda. Geçmiş tecrübelerimize bakarak ve kayıtlarımıza incelediğimizde yabani badem ağaçları çiçek açtıktan yaklaşık 10, 15 gün sonra düşük rakımlı bölgelerde yavaş yavaş Hacı Haliloğlu çeşitli kayısılar da çiçek açmaya başlıyor. Tabii ki bu kayısı yetiştiriciliği açısından bir risktir. Ama şunu unutmamak gerekiyor: Sadece kayısıda ilkbahar, geç tonları risk olarak kalmadı artık. Bölgemizde ilkbahar yağışları da, dolu da bir risk. Özellikle son yıllarda piyasada kayısının beklenen değeri bulmasından dolayı üreticilerimiz bütün alanlarını, tarlalarını kayısı bahçesine tahsis etmeye başladılar. Dolayısıyla birçok bölgede kayısı yetiştiriciliğine uygun olmayan bölgelerde de kayısı bahçeleri kuruldu. Bu nedenle buna benzer şikâyetler süreç içerisinde çok alacakmışız gibi gözüküyor. Buna benzer şikâyetler süreç içerisinde çok alacakmışız gibi gözüküyor. Ama bunun bazı bölgelerde bu riskle beraber zirai don vakası yaşandığında bütün Malatya'yı etkileyeceği anlamı çıkmasın.”

“BENZER DURUMU 2018 YILINDA DA YAŞAMIŞTIK”

Kış aylarının artık şubat ve mart ayına kaydığını dile getiren Çiçek,

“İklim değişikliği biliyorsunuz son yıllarda yağış rejimlerinin sıcaklıkları, kış gerçekleşmelerini de değiştirdiği, bölgemizi olumsuz etkilediği için bunu geçen yıl da yaşamıştık. Aralık, ocak ayından ziyade kış ayları şubat ve marta doğru kaymıştı. Dolayısıyla bu tür iklim dengesizliği ya da değişikliğini bu yıl da hissediyoruz. Şu kış dönemi olmasına rağmen, yüksek sıcaklık devam ederken, yağışların devam edeceği görünüyor. Ama sıcaklık dereceleriyle ilgili henüz bir veri elimizde net yok. Bir 10 güne kadar rakımı düşük olan 750 rakımının altındaki yerlerde kayısı ağaçları çiçek açarsa çok garibimize gitmesin. Tekrar ediyorum benzer durumu 2018 yılında da yaşamıştık. Meyve ağaçları, özellikle kayısı özelinde konuşalım. Tomurcuk döneminde eksi 4’lere kadar dayanırken, çiçek döneminde eksi 3, küçük meyve dönemi en hassas dönemi. O da mart sonu, nisan ayına gibi denk geliyor. Asıl korkulması dönem bu dönemler. Tomurcuk döneminde eğer hava sıcaklıkları, iklimler tekrar normale döndüğünde fizyolojik faaliyet ağaçlarda durduğu için herhangi bir zarar söz konusu olmayabiliyor”

söyleminde bulundu.

“PLANTASYON ÇOK GENİŞ”

Kayısının artık geniş ve yüksek alanlarda yetiştirildiğine dikkat çeken Çiçek,

“Son 5-6 yıldır Malatya'da risk sadece zirai don değil. Bahar erken yağmurları da çok ciddi anlamda risk olduğu için tarımsal üretim her zaman açık alanda yetiştiği, tabiatla karşı karşıya olduğu için doğal afetlere sürekli maruz kalacak bir faktördür. O yüzden tarımda hiçbir zaman risk bitmez. Bu dönem ilkbahar döneminde zirai dondan kurtulur, belki mayıs, haziranda doluyla karşılaşır. Plantasyon çok geniş. Şu an Malatya'da 850 bin dekar arazide kayısı yetiştiriciliği yapılıyor. Dolayısıyla bu fizyoloji de seyrediyor. Bundan 10 yıl önce ilk çiçeklenmeyle, son çiçeklenme yaklaşık 32-35 gün sürerken, son 4-5 yıldır yaklaşık 42-43 güne kadar çıktı. Mevsim bir 10 gün daha uzadı. Bunun sebepleri var. Birincisi yüksek rakımlarda da artık bahçe kurulmaya başlandı bu bir etken. İkincisi iklim değişikliğinin ve iklim içerisindeki sıcaklık ani değişikliklerden dolayı bitki fizyolojisindeki olacak etkilerinden dolayı. Dolayısıyla geçmişteki geleneksel veriler artık günümüzde geçerli değil. Yeni verilerle olayı değerlendirmek lazım”

söylemlerine yer verdi.