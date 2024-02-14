O jeolog deprem bölgesini uyardı “Artçılar devam edebilir”

Jeoloji Mühendisi Gökhan Issız deprem bölgesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gökhan Issız bölgede büyük enerji boşalmasının olduğunu bildirerek bugünlerde veya birkaç yıl içerisinde yeni bir kırılmanın olmayacağını açıkladı. İnşaatlar hakkında da uyarıda bulunan Issız, yeni yerleşimlerde ovalardan uzak durulması gerektiğini ve yüksek kat hevesinden vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.
Jeoloji Mühendisi Gökhan Issız deprem bölgesi ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Yeni yerleşimlerde ovalardan uzak durulması gerektiğini ve yüksek kat hevesinden vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı.
“BİRKAÇ YIL İÇERİSİNDE KIRILMASINI BEKLEMİYORUM”
Bölgenin büyük bir oranda enerjisini boşalttığını açıklayan Issız, artçı depremlerin devam edebileceğini söylerken yeni yerleşimlerde ovalardan uzak durulması gerektiğini söyledi. Issız, “Sürgü fayı, Malatya fayı, Bozova fayı ve Güneydoğu Anadolu bindirmesi Narince segmenti gibi segmentlerin kendi başına 6 ve üzeri deprem üretme potansiyeli bulunmaktadır. Ancak bölgede çok büyük enerji boşalması oldu. Bunların bugünlerde veya birkaç yıl içerisinde kırılmasını beklemiyorum. Artçılar devam edebilir. Bu vakitte yeniden yapılanma yapılırken bu durumlara göre yeni inşaatlar yapılmalı, ovalardan uzak durulmalı ve artık yüksek kat hevesinden de vazgeçilmelidir” açıklamalarında bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.