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O jeolog Erzincan Felaketini yorumladı

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Jeolog Dr. Ramazan Demirtaş Erzincan’da meydana gelen toprak kayması olayını yorumladı. Dün meydana gelen Erzincan altın madenindeki toprak kayması sonucu 9 işçi toprak altında kaldı ve arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Altın madeninde kullanılan ve son derece zehirleyici olan siyanür maddesinin kayma sonucu Fırat Nehrine karışıp karışmadığı tartışıldı.

O jeolog Erzincan Felaketini yorumladı mask
O jeolog Erzincan Felaketini yorumladı
O jeolog Erzincan Felaketini yorumladı
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Jeolog Dr. Ramazan Demirtaş meydana gelen felaketi yorumlayarak bazı eleştirilerde bulundu.

O jeolog Erzincan Felaketini yorumladı

“PASA YENİLMESİ SONUCU OLUŞAN BİR AKMA OLAYIDIR”

Meydana gelen felaketin doğal bir heyelan olmadığının altını çizen Demirtaş, “Erzincan İliç Çöpler Altın Maden Ocağındaki olay doğal bir heyelan değil, stabilite sorunu ve drenaj önlemleri alınmaması sonucu gelişen tamamen "pasa yenilmesi sonucu oluşan bir akma olayıdır. İşletme sahası Fırat Nehri beslenme havzası içinde kalmaktadır” dedi.

O jeolog Erzincan Felaketini yorumladı

“YÜZEY VE YERALTI SULARINA KARIŞMA İHTİMALİ VAR”

En önemli maddenin, Erzincan altın madeninin Fırat Nehri beslenme havzası içinde olması olduğunu bildiren Jeolog Demirtaş, “Beslenme havzası içinde bu tür madenciliğe kesinlikle izin verilmez. Çünkü bu zehirli maddelerin gerek yüzey gerek yeraltı sularına karışma riski her zaman vardır” açıklamalarında bulundu.

O jeolog Erzincan Felaketini yorumladı

“EN ÖNEMLİ BEŞ SORUN”

Risk Azaltma ve Hazırlık (Risk Yönetimi) safhasına geçememenin altında yatan problemleri eleştiren Dr. Ramazan Demirtaş sorunları şu şekilde sıraladı:

“Afetleri sıradanlaştırmak, sonuçlarını normalleştirmek, kriz yönetim safhasını övgüye dönüştürmek, bilimi hafife almak ve ucuzlatmak, afetlerden ders almamak”

 

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14 Şub 2024 - 13:07 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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