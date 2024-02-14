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Mardin ve Şırnak bu habere dikkat

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin ve Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin ve Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mardin ve Şırnak bu habere dikkat mask
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DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:

“Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Artuklu ilçesine Bağlı Kayacan, Ortaköy, Yolbaşı, Eryeri, Alımlı, Göllü, Zeytinli, Kütüklü, Ovaköy, Ofis, İstasyon bölgelerine,

Yarın 08.00-16.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine Bağlı Safa, Kılavuz, Değerli, Çukurdere, Ulaş, Belen, Yanılmaz, Bostanlı, Baysun bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine Bağlı Zergan, Küçükayrık, Yayıklı, Büyükayrık, Hocaköy, Gümüşdere, Güneştepe, Büyüktepe, Çaybaşı, Koçlu, İnandı, Sarıca, Yolaldı, Köprübaşı, Büyükdere, Demirkapı, Gölbaşı, Küçükayrık, Tuzluca, Akkoç, Sürekli, Güngören, İnandı, Sarıca, Ulaşlı, Yolaldı, Yoncalı, Dora, Köprübaşı, Çakır, Büyükdere, Timurçiftliği, Demirkapı, Ülker, Bektaş bölgelerine,

Yarın 08.30-18.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Ballıbaba, Burçköy, Göktaş, Şerefli, Akıncılar, Meşeli, Gümüşyuva, Karaalani, Arıköy, Gürgöze bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Tanyeri, Beğendi, Barıştepe, Bethkustan, Yuvalı, Adaklı, Narlı, Bardakçı, İkizdere, Tulgalı, Bağlarbaşı, Dolunay, Gülveren, Altıntaş, Ortaca, İzbırak, Anıtlı, Hanlar, Yeşilöz, Başyurt, Danışman, Doğanyazı bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Yandere, Abdulkadirpaşa bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:

“Yarın 11.00-18.00 saatleri arasında Uludere ilçesine bağlı Ballı bölgesine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Ceylan, Yeni Bölgelerine,

Yarın 11.00-18.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Oymak bölgesine,

Yarın 11.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Ali Bey, Yafes, Sur, Cudi, Kuştepe, Caferi Sadık bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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14 Şub 2024 - 13:00 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

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