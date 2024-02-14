Cömertoğlu Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Muharrem Yedekci, Arapgir Belediye Başkan Yardımcıları Gürbüz Bulut ve Ramazan Erdem ile birlikte Arapgir’de faaliyet gösteren Özel Beyazay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek eğitim merkezi hakkında bilgiler aldı.

Okul Müdürü Mehmet Sadık Karagöz’den Rehabilitasyon merkezi hakkında bilgiler alan Cömertoğlu, Rehabilitasyon Merkezi’ni her fırsatta ziyaret ettiğini ve bundan çok mutlu olduğunu ifade ederek, öğrencilerle ilgilenen eğitmenler ve sorumluyla sohbet edip yapılan çalışmaları yerinde görmek için merkezi ziyaret ettiğini ifade etti. “Çocukları ziyaret etmek, onlarla ilgilenmek, sohbet etmek ve gülen gözlerini görmek bizi de mutlu eder” diyen Cömertoğlu, her kurum ve kuruluşun bu tür özel yerlere toplumsal anlamda gereken ilgiyi göstermesi gerektiğini ifade ederek, kurum sorumlusu Mehmet Sadık Karagöz ve eğitmenlere emekleri için teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN