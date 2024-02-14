14 Şub 2024 - 12:54 - Yaşam

O film Malatya Arapgir’de çekilecek

Gerçek bir hikâyeye dayanan “Acılı Ayran” isimli sinema filminin Malatya Arapgir’de çekileceği bildirildi. Saki Çimen‘in 2012 de en iyi film müziği ödülü aldığı Malatya film festivalinde başından geçen talihsiz olaylardan yola çıktığı gerçek bir hikâyeye dayanan “Acılı Ayran“ isimli sinema filminin senaryosunda birçok sahne Arapgir’de geçiyor.