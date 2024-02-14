O film Malatya Arapgir’de çekilecek

Gerçek bir hikâyeye dayanan “Acılı Ayran” isimli sinema filminin Malatya Arapgir’de çekileceği bildirildi. Saki Çimen‘in 2012 de en iyi film müziği ödülü aldığı Malatya film festivalinde başından geçen talihsiz olaylardan yola çıktığı gerçek bir hikâyeye dayanan “Acılı Ayran“ isimli sinema filminin senaryosunda birçok sahne Arapgir’de geçiyor.
Proje tasarımı Saki Çimen’e ait olan hikâyenin senaryosunu yazarlar Mehmet Kala ve Şeref Nokta kaleme aldı. Yönetmen koltuğunda ise yönetmen Bülent İşbilen oturuyor. Film yapımcılarının Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nu ziyaret ederek görüşme sağladıkları bildirildi.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.