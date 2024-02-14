Sivasspor evinde kaybetmiyor

Süper Lig’in 25. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup eden Sivasspor, ligde toplamda 8. galibiyetine imza attı. Bu sonuçla kırmızı-beyazlılar, ligdeki puanını da 33’e yükseltti. Süper Lig'de son olarak sahasında 22 Ekim 2023’te Kasımpaşa’ya 1-0 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından iç sahada mağlubiyet yüzü görmedi.
Kırmızı-beyazlı ekip, pazar günü oynanan Çaykur Rizespor mücadelesiyle birlikte evindeki yenilmezlik serisini de 7 maça çıkardı. Sivas temsilcisi, bu süreçte 3 galibiyet ve 4 beraberlikle 13 puan elde etti.
Öte yandan, sezon genelinde rakip ağları 29 kez havalandıran Yiğidolar, kalesinde ise 35 gole engel olamadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.