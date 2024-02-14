UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları yarın yapılacak

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın oynanacak. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, play-off turu ilk maçında yarın Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş maçları ise 22 Şubat Perşembe günü yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.45 Galatasaray - Sparta Prag
20.45 Feyenoord - Roma
20.45 Shakhtar Donetsk - Olimpique Marsilya
20.45 Young Boys - Sporting Lizbon
23.00 Benfica - Toulouse
23.00 Milan - Rennes
23.00 Lens - Freiburg
23.00 Braga - Karabağ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.