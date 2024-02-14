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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları yarın yapılacak

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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın oynanacak. mask
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Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın oynanacak. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, play-off turu ilk maçında yarın Çekya'nın Sparta Prag takımını konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rövanş maçları ise 22 Şubat Perşembe günü yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Galatasaray - Sparta Prag

20.45 Feyenoord - Roma

20.45 Shakhtar Donetsk - Olimpique Marsilya

20.45 Young Boys - Sporting Lizbon

23.00 Benfica - Toulouse

23.00 Milan - Rennes

23.00 Lens - Freiburg

23.00 Braga - Karabağ

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# UEFA Avrupa Ligi play-off turu, UEFA Avrupa ligi, Play-Off Turu, galatasaray

14 Şub 2024 - 11:38 - Spor

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