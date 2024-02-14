- Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off heyecanı

ABONE OL Google News Sayfamız

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off heyecanı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Avrupa’nın kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde play-off turu ilk maçları heyecanı yarın oynanacak 8 mücadeleyle yaşanacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat Perşembe günü oynanacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

20.45 Sturm Graz - Slovan Bratislava

20.45 Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt

20.45 Olympiakos - Ferencvaros

20.45 Molde - Legia Varşova

23.00 Servette - Ludogorets

23.00 Real Betis - Dinamo Zagreb

23.00 Ajax - Bodo/Glimt

23.00 Maccabi Haifa - Gent

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# UEFA Avrupa konferans ligi, UEFA, Avrupa Konferans Ligi

14 Şub 2024 - 11:37 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL