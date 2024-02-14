UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off heyecanı

Avrupa’nın kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde play-off turu ilk maçları heyecanı yarın oynanacak 8 mücadeleyle yaşanacak. Bu turun rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat Perşembe günü oynanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:
20.45 Sturm Graz - Slovan Bratislava
20.45 Union Saint-Gilloise - Eintracht Frankfurt
20.45 Olympiakos - Ferencvaros
20.45 Molde - Legia Varşova
23.00 Servette - Ludogorets
23.00 Real Betis - Dinamo Zagreb
23.00 Ajax - Bodo/Glimt
23.00 Maccabi Haifa - Gent
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.