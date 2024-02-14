Kış ortasında çiçek açtı

Elazığ’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı badem ağaçları çiçek açtı.

Elazığ’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ağaçlar da çiçek açmaya başladı. Baskil ilçesi Suyatağı köyü Aksakal mezrasında bademler çiçek açtı. Badem ağaçları çiçek açarken çiftçiler de kış ayında ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını, belirterek, son dönemlerde mart ayının sonlarına doğru oluşan don olaylarının yaşanma ihtimalinin olduğunu ve bu nedenle tedirgin olduklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı