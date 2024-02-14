Elazığ’da bu sporların yapılabildiğini biliyor muydunuz?

İlçedeki "Doğunun gizli denizi" olarak bilinen Hazar Gölü'ne ise yazın tatilciler yoğun ilgi gösteriyor. Sportif Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen yamaç paraşütü etkinliği için Elazığ başta olmak üzere çevre illerden pilotlar Sivrice ilçesine geldi. Pilotların Hazarbaba Dağı zirvesinden yaptıkları uçuşlar sırasında ortaya renkli görüntüler çıktı.

“YAMAÇ PARAŞÜTÜ VE HAVACILIK KONUSUNDA ÇOK İLERİ DÜZEYDE POTANSİYELE SAHİP”

Hazarbaba Dağı'nda güzel bir etkinlik olduğunu aktaran Elazığ Sportif Havacılık Kulübü Antrenörü Kenan Şaksu, ''Manzara çok güzel, atmosfer çok iyi. Tüm Elazığ’ı buraya bekliyoruz. Biz de burada bulunan vatandaşlarımıza paraşüt gösterilerimizle renk kattığımızı düşünüyoruz. Umarım hemşehrilerimize örnek olmuş oluruz. Buraya yaz aylarında bölgeden, Diyarbakır, Erzincan, Tunceli, Malatya ve Adıyaman başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu illerinden çok gelen oluyor. Çünkü bölgemiz yamaç paraşütü ve havacılık konusunda çok ileri düzeyde potansiyele sahip. Biz de burada yapılanları tüm Türkiye’ye duyurmak istiyoruz” dedi.

“BUGÜN DE GÜZEL BİR ORTAMDA UÇTUK”

Hazarbaba kayak tesisinde farklı etkinliklerin olduğunu belirten Elazığ Sportif Havacılık Kulübü'nden Fatih Aydoğan ise, “8 yıldır uçuyorum. Bugün de güzel bir ortamda uçtuk. Heyecanlı bir gösteri oldu. Yeni uçan arkadaşlarımız da var. Hava güzel, atmosfer güzel. Arkadaşlarımız bugün güvenli bir şekilde uçuşlarını gerçekleştirdiler. Manzara çok güzel. Kar yağmamasından dolayı kayak yapılmaması bizleri biraz üzdü. Göl manzaralı kayak tesisimiz gerçekten doğaseverler için bulunmaz bir nimet. Biz kulüp olarak çok yerde uçtuk fakat genelde burada uçmayı tercih ediyoruz. Çünkü Sivrice gerçekten çok güzel. Gölüyle, doğasıyla ve dağıyla adrenalin tutkunları için bulunmaz bir yer. Herkesi buraya bekliyoruz'' diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı