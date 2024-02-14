Niğde dikkat!

Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 09.30 ila 15.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Havuzlu Köyü, Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Çayır Mahallesi, Tepe Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere Köyü; Cumhuriyet Mevkii, Esendere Mevkii, Karşıyaka Mevkii, Kemerhisar Beldesi; Cami Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Çayır Mahallesi, Tepe Mahallesi bölgelerine,
Yarın 13.30 ila 17.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Balcı Köyü; Akbaş Mevkii, Balcı Mevkii, Gayret Mevkii bölgelerine,
Yarın 14.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Badak Köyü, Kemerhisar Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Çayır Mahallesi, Tepe Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30 ila 10.45 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ovacık Köyü, Cumhuriyet Mevkii bölgesine,
Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Edikli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Orhanlı Beldesi; Fatih Mahallesi, Yavuz Mahallesi, Yeşilgölcük Beldesi; Aşağı Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Yeni Mahallesi, Yukarı Mahallesi bölgelerine,
Yarın 10.30 ila 13.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ovacık Köyü, Aşağı Mevkii, Cumhuriyet Mevkii, Terazi Mevkii bölgelerine,
Yarın 14.30 ila 16.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kiledere Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Hürriyet Mahallesi bölgelerine,
Yarın 13.30 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Bayağıl Köyü, Küme2 Mevkiine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.