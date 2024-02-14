Hatay dikkat! 7 ilçe etkilenecek

Toroslar EDAŞ Hatay’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Hatay’da:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Altınözü ilçesine bağlı Erbaşı, Erbaşı 5, Erbaşı 1, Erbaşı 7, Erbaşı 4, Erbaşı 6 bölgesine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Antakya ilçesine bağlı Yeşiltepe 5, Yurt, Yeşiltepe 6, Yeşiltepe 4, Yeşiltepe bölgelerine,
Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Defne ilçesine bağlı 1. Yamaç, 1803., 1805., 1806., 1807., 1809., 1811., 1820., 1823., 1839., 1847., 1851., 1852., 1853., 1855., 1858., 1860., 1862., 1863., 1872., 1873., 1900., 1903., 1904., 1905., 1907., 1909., 1913., 1916., 1917., 1922., 1931., 1932., 1934., 1935., 1936., 1937., 1939., 1941., 1946., 1947., 1948., 1949., 1951., 1955., 1962., 1964., 1966., 1967., 1968., 1969., 1970., 1975., 1978., 1979., 1981., 1983., 1984., 1985., 1986., 1987., 1992., 1993., 1996., 1997., 1999., 2. (Dursunlu), 2. Yamaç, 20., 2000., 2003., 2007., 2011., 2012., 2014., 2018., 2020., 2023., 2024., 2025., 2032., 2040., 2041., 2042., 2043., 2044., 2051., 2061., 2063., 2064., 2065., 28., 32., 35., 38., Cennet, Cumhuriyet 2, Çeşmeler, Dursuniye, Dursunlu, Dursunlu (Dursunlu), Erenler, İnönü 2, Saha, Sporcular, Şehit Hasan Helvacı 1, Şehit Zeyno Güzelkokar 1 bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Dörtyol ilçesine bağlı Abdullah Karaca, Zühtü Çelebi, Akgül, Taş Köprü, Aksoy, Küllücü Çıkmazı, Can 1, 8 Nolu, Gül 1, Çardaklar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hassa ilçesine bağlı Bintaş 15, Bintaş 11, Bintaş 10, Bintaş 5, Bintaş 13, Bintaş 8, Bintaş 6, Bintaş 4, Bintaş 3, Bintaş 7, Bintaş 1, Bintaş 2 bölgelerine,
Yarın 09.30-17.30 saatleri arasında Reyhanlı ilçesine bağlı Vatan, Gündüz bölgelerine,
Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Yayladağı ilçesine bağlı Gül 2, Heykeltraş Mehmet Aksoy, Mehmet Ağırtaş, Yıldız, Vali Temel Koçaklar, Heykeltraş Mehmet Aksoy 2 bölgelerine,
Yarın 10.30-15.30 saatleri arasında Yayladağı ilçesine bağlı Namık Kemal (Cumhuriyet)-, Parlak, Uzunkuyu, Yeni, Ziya Paşa, Çıkmaz 1, Gül, Korkmaz, Mezarlık 2, Sümbül, Ballık, Karakol, Lale, Namık Kemal, Ali Yılmaz, Mezarlık (Cumhuriyet), Ucuzluk, Yeni Camii, Uzunkuyu 1, Yeni 1, Namık Kemal 2, Uzunkuyu 8, Mezarlık 6, Sümbül 1, Mezarlık 4, Mezarlık 7, Ziya Paşa 2, Namık Kemal 3, Çandır, Gözlekçiler, Eğerci, Karacaahmet, Eğerci 2, Eğerci 1, Eğerci 14, Eğerci 7, Olgunlar, Ağlıca, Yaka, Olgunlar 4, Olgunlar 1, Yaka 4, Olgunlar 2, Yaka 2, Sungur, Sungur 2, Sungur 1, Sungur 4, Köken, Sürütme, Çakrak, Şakşak, Şakşak 5, Şakşak 14., Şakşak 1, Şakşak 6, Şakşak 4, Yayıkdamlar, Hamam, Yenice, Gürlen, Yenice 8, Yenice 10, Yenice 11, Yenice 3, Yenice 5, Yenice 2, Yenice 4, Yaka 1, Yenice 1, Yenice 9, Yenice 12 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.