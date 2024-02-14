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Kayseri’de 3 Kahramanmaraş’ta 1 ilçe etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri ve Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri ve Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Kayseri’de 3 Kahramanmaraş’ta 1 ilçe etkilenecek mask
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KCETAŞ tarafından Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Bağpınar, Gesi, Vekse mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 10.30 saatleri arasında Akkışla ilçesine bağlı Girinci, Manavuz, Kululu mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 10.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Emiruşağı, Güzelce, Işıklar, Üçkonak, Arslantaş, Çanakpınar, Göktepe, Karamuklu, Toklar mahallelerine,

Yarın 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Güzelce Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ila 14.00 saatleri arasında Akkışla ilçesine bağlı Gömürgen, Gömürgen Yeni mahallelerine,

Yarın 13.30 ila 15.30 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi’ne,

Yarın 15.00 ila 16.30 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Dağyurdu, Çayinli, Toklar, Işıklar mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamalara göre Kahramanmaraş’ta:

“Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Büyük Yapalak, İncecik, Yalıntaş, Küçük Yapalak, Evcihüyük, Hacıhasanlı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Elbistan ilçesine bağlı Eldelek, Akören, Aleöbey, Çatova, Küçük Yapalak ve Büyük Yapalak mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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14 Şub 2024 - 10:23 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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