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Dikkat Elazığ’da 2 Bingöl’de 1 ilçe etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Elazığ ve Bingöl’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Elazığ ve Bingöl’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Dikkat Elazığ’da 2 Bingöl’de 1 ilçe etkilenecek mask
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Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da ve Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:

“Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Işıkyolu Köyü Işıkyolu, Yolçatı Köyü Yolçatı bölgelerine,

Yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Ulu Kent Mahallesi, Doğu Kent Mahallesi, Sugözü Mahallesi bölgelerine,

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Şeyh Hasan Köyü, Şeyh Hasan Köyü Akkonak Mezra, Bilaluşağı Köyü, Altınuşağı Köyü, Altınuşağı Köyü Merkez Mezra, Altınuşağı Köyü Dallıca Mezra, Konalga Köyü Ovacık Mezra, Işıklar Köyü Hacı Hasan Mezra, Işıklar Köyü, Şeyh Hasan Köyü Üçbölük Mezra, Konalga Köyü Yağmurlu Mezra, Konalga Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

FEDAŞ Elazığ’ın ve Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:

“Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kurudere Köyü, Aşağıköy Köyü, Sütgölü Köyü Şeref Mevkii, Dügernan Köyü, Çiriş Köyü, Ortaköy Köyü, Şabanköy Köyü, Yelesen Köyü, Gümüşlü Köyü Evciler Mezra, Çavuşlar Köyü Yeşilmezra Mevkii, Gümüşlü Köyü Merkez Mevkii, Erdemli Köyü, Kıran Köyü, Bahçeli Köyü, Suvaran Köyü Aşağı Mevkii, Suvaran Köyü Yukarı Mevkii, Yumaklı Köyü Merkez-Y.yumaklı Mevkii, Yumaklı Köyü Aşağı Yumaklı Mevkii, Yumaklı Köyü Polatlı Mezra, Yumaklı Köyü Karakoç Mezra, Dedebağı Köyü Merkez Mevkii, Yumaklı Köyü İkizgöl Mezra, Doğanlı Köyü Merkez Mevkii, Dedebağı Köyü Esenler Mezra bölgelerine,

Yarın 09.30-15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Gözeler Köyü Merkez Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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14 Şub 2024 - 10:12 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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