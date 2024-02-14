Diyarbakır dikkat

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler:
“Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Şirinevler, Yapraklı, Kortaş, Armutova, Salihli, Sallar, Yeşilköy bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Esentepe, Başhan, Gedikbaşı, Kopmaz, Topraklı, Ahmetli, Pınarbaşı, Sancaklı bölgelerine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Kumçi, Akkoyunlu, Alakoç, Konuksever, Bayırbağı, Yiğitler, Başarı, Karacaviran, Aşağıtaşmalı, Yeşilova, Toplu, Pamuklu, Dikyol, Günaşan, Bulundu, Çukurelma, Saltepe, Güzel, Dilekpınar, Armağantaşı, Konaklı, Şeyhandede, Bayat, Yaylacık, Ceylan, Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Yeni, Gürses, Fatih, Bağacık, Ekinveren, Şükürlü bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Kaygısız bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Çardaklı, Sergen, Zirve bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Kavaklıboğaz, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Cankatran, Barış, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Üçkuyu, Fırat, Peyas, Bağcılar, Diclekent, Seyrantepe Sanayi bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Yayvan, Yazıköy, Şaklat, Gökçen, Kokulupınar bölgelerine,
Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Alaca, Ağaçkorur, Bayır bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Güldiken, Üçdamlar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Kızlal, Malabadi, Bacak bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bahçecik, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilköy, Yeşilli, Yenievler, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Kapaklıpınar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Dokuzçeltik, Fabrika bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.