14 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 14 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’14 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
14 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
“ATALAN ECZANESİ – BATTALGAZİ
BENZİNLİK CADDESİ, PETROL OFİSİ DEVAMI, ESKİMALATYA
24 SAAT AÇIK
AHSEN ECZANESİ – BATTALGAZİ
ÇEVRE YOLU, BATTALGAZİ KAVŞAĞI, SULTANLAR SARAYI KIZ YURDU YANI
24 SAAT AÇIK
MURAT ECZANESİ - BATTALGAZİ
BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ ACİL KARŞISI, ZAFER MAHALLESİ, VALİ KONAĞI CADDESİ ÜZERİ
24 SAAT AÇIK
ÖZGE ECZANESİ - YEŞİLYURT
ÇUKURDERE MAHALLESİ, ZAPÇIOĞLU CADDESİ, NO:12/D, SITMAPINARI HALK SAĞLIĞI KARŞISI
24 SAAT AÇIK
YILDIZ ECZANESİ - YEŞİLYURT
TECDE MAHALLESİ, İSMET PAŞA CADDESİ, TECDE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI (CİĞERCİ AYHAN YANI) 201A
24 SAAT AÇIK”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.