- Sağlık

14 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 14 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’14 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

14 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 14 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’14 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

14 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“ATALAN ECZANESİ – BATTALGAZİ

BENZİNLİK CADDESİ, PETROL OFİSİ DEVAMI, ESKİMALATYA

24 SAAT AÇIK

AHSEN ECZANESİ – BATTALGAZİ

ÇEVRE YOLU, BATTALGAZİ KAVŞAĞI, SULTANLAR SARAYI KIZ YURDU YANI

24 SAAT AÇIK

MURAT ECZANESİ - BATTALGAZİ

BATTALGAZİ DEVLET HASTANESİ ACİL KARŞISI, ZAFER MAHALLESİ, VALİ KONAĞI CADDESİ ÜZERİ

24 SAAT AÇIK

ÖZGE ECZANESİ - YEŞİLYURT

ÇUKURDERE MAHALLESİ, ZAPÇIOĞLU CADDESİ, NO:12/D, SITMAPINARI HALK SAĞLIĞI KARŞISI

24 SAAT AÇIK

YILDIZ ECZANESİ - YEŞİLYURT

TECDE MAHALLESİ, İSMET PAŞA CADDESİ, TECDE SAĞLIK OCAĞI KARŞISI (CİĞERCİ AYHAN YANI) 201A

24 SAAT AÇIK”

 

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14 Şub 2024 - 10:04 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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