Meteorolojiden Malatya’ya 3 uyarı birden

Yağışların bu akşam saatlerinden sonra Malatya'nın güney ve batı (Darende, Akçadağ, Yeşilyurt, Doğanşehir, Doğanyol, Yazıhan, Battalgazi, Kale, Pütürge) kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin edildi.

MALATYA İÇİN 3 UYARI

Meteoroloji Müdürlüğü Malatya için şu uyarılara yer verdi:

“Kuvvetli Yağış Uyarısı: Bölge genelinde beklenen yağışların Malatya'nın güney ve batı (Darende, Akçadağ, Yeşilyurt, Doğanşehir, Doğanyol, Yazıhan, Battalgazi, Kale, Pütürge) kesimleri, Bingöl'ün güney kesimleri (Merkez, Genç) ile Elazığ, Tunceli, Adıyaman çevrelerinin yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli güneyli rüzgar, kar yağışı alan yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Buzlanma ve Don Uyarısı: Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Çığ Tehlikesi Uyarısı: Bölgemizin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

MALATYA VE İLÇELERDEKİ HAVA SICAKLIK DERECELERİ

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının bugün şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur, sağanak yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 9 derece,

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur, sağanak yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 8 derece,

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur, sağanak yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 7 derece,

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur, sağanak yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 7 derece,

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur, sağanak yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 9 derece,

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur, sağanak yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 8 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur, sağanak yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 6 derece,

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur, sağanak yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 8 derece,

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur, sağanak yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 7 derece,

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur, sağanak yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 9 derece,

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur, sağanak yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 8 derece,

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur, sağanak yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 6 derece,

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur, sağanak yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 10 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur, sağanak yağmur ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 8 derece”