Dikkat Malatya’da 37 mahalleye uyarı geldi

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna açıklamaya göre:
“Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Fırıncı, Beydağı, Üzümlü, Üçgöze, Gülümuşağı, Uluköy, mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Fırat, Zafer, Kernek mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Battalgazi mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba, Kaynarca, Çarmuzu mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü, Kuyulu, Aydınlar mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Mezra, Çobanuşağı, Kolköy, Güneşli, Demirciler, Çakıllıpınar, Aksüt, Kasımuşağı, Levent mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca, Mullakasım, Kadiruşağı, Atalar, Eskiköy, Seyituşağı, İkizce, Yalınkaya, Yakınca mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.