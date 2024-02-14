Su arıtma cihazları siyanürü temizler mi?

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları yapılırken ortaya atılan siyanür iddiaları ise herkesin gündemine oturdu.

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları yapılırken ortaya atılan siyanür iddiaları ise herkesin gündemine oturdu. Hatta bazı paylaşımlarda Malatya da dahil birçok yerde içme suyu konusunda uyarılar yapıldı. Ancak yetkililer, böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Bu bağlamda vatandaşlar siyanür ve içme suyu ile ilgili araştırmalarını gerçekleştirirken su arıtma cihazlarının siyanürü temizleyip temizleyemediği de merak konusu oldu.

SU ARITMA CİHAZLARI SİYANÜRÜ TEMİZLER Mİ?

Buna göre, su arıtma cihazları, suyu kirleticilerden ve zararlı maddelerden temizlemek için tasarlanmıştır. Ancak, siyanür gibi özellikle kimyasal ve toksik maddelerin arıtılması için özel tasarlanmış cihazlar gerekmektedir. Standart ev tipi su arıtma cihazları, genellikle organik kirleticiler, ağır metaller, klor ve benzeri maddeleri uzaklaştırmak için kullanılır.

Siyanür gibi tehlikeli maddelerin arıtılması için endüstriyel ölçekte kullanılan özel filtreler veya prosesler gerekmektedir. Bu nedenle, su arıtma cihazlarının siyanür gibi özel kirleticileri temizleyebilme yeteneği bulunmamaktadır. Siyanür gibi tehlikeli maddelerin bulunduğu su kaynaklarının arıtılması, uzmanlık gerektiren ve özel ekipmanların kullanılmasını gerektiren bir süreçtir. Bu tür durumlarda uzman bir su arıtma firmasına başvurmak önemlidir.