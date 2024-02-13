MASKİ’den siyanür açıklaması

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları yapılırken ortaya atılan siyanür iddiaları ise herkesin gündemine oturdu. Hatta bazı paylaşımlarda Malatya da dahil birçok yerde içme suyu konusunda uyarılar yapıldı. MASKİ’den konuya ilişkin açıklama geldi.
Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından suya siyanür karışması iddialarına cevap geldi.
FIRAT HAVZASI 700 METRE KOTTA, GÜNDÜZBEY KAPTAJ TESİSİ İSE 1220 METRE KOTTA
Açıklamada,
“Çok kıymetli hemşehrilerimiz; Erzincan'a bağlı İliç İlçesi sınırları içinde bulunan altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonrasında Fırat Nehri'ne siyanür karıştığı yönünde iddialar ortaya atılmaktadır. Konu ile ilgili Erzincan Valimiz Sayın Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, ‘Fırat Nehri'ne herhangi bir sızma söz konusu değil. Olsa size açıklarız’ diyerek sosyal medya hesabında açıklama yapmıştır. Malatya merkez ve ilçelerimizde Fırat Nehri'nde içme ve kullanma suyu olarak herhangi bir tesisimiz yoktur. Fırat Havzası 700 metre kotta yer alırken Gündüzbey Kaptaj tesisimiz ise 1220 metre kotundadır. Doğal olarak etkilenme ihtimali yoktur. İçme sularımız 24 saat gözetim ve kontrol altındadır. İçme sularımızda herhangi bir sorun bulunmamaktadır”
sözleri aktarıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.