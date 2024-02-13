13 Şub 2024 - 23:52- Gündem

MASKİ’den siyanür açıklaması

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları yapılırken ortaya atılan siyanür iddiaları ise herkesin gündemine oturdu. Hatta bazı paylaşımlarda Malatya da dahil birçok yerde içme suyu konusunda uyarılar yapıldı. MASKİ’den konuya ilişkin açıklama geldi.