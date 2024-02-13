Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Atatürk 93 yıl önce bugün Malatya’ya geldi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Malatya’ya ilk gelişinin 93’ncü yıl dönümü münasebetiyle Malatya’da bir tören düzenlendi. Tören esnasında Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19245779/ataturk-93-yil-once-bugun-malatyaya-geldi

Dikkat! İlk başvurular Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'dan alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Fondan faydalanmak isteyen gençlerimizin başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında yani 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor" dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19244660/dikkat-ilk-basvurular-gaziantep-hatay-kahramanmaras-ve-malatyadan-alinacak



Sadece Malatya’da var Türkiye’de bir ilk ve örneği yok

İnönü Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Kiraz Çiçeği Şefkat Eli Uğraşı Terapi Merkezi, hastalara ve hasta yakınlarına moral ve motivasyon oluşturmak amacıyla dinlenebilecekleri özel bir ortam sunuyor. Hastanede yatan hastaların sadece hastalıkla değil, aynı zamanda maddi sıkıntılarla da mücadele ettiğine dikkat çeken Terapi Merkezi’nin kurucusu Özlem Önal Erkurt, hastaların maddi imkansızlık içinde olduklarını ve her türlü yardıma ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19245895/sadece-malatyada-var-turkiyede-bir-ilk-ve-ornegi-yok



Malatya'nın o ilçesine güzel haber

Doğanşehir yeni Hükümet Konağı inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, inşaat sürecinin 2024 yılı sonbahar aylarında teslim edilmesi planlanıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19246546/malatyanin-o-ilcesine-guzel-haber

Depremlerin yok ettiği bu mahalleyi tanıdınız mı?

Malatya’da sokak sokak gezerek depremin izlerini kayıt altına almaya, gelecek nesillere bugünlerden ders çıkarmaları için yıkımın boyutunu objektifler aracılığı ile fotoğraflayıp paylaşmaya devam ediyoruz. Bu defa ki adresimiz Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/foto/19247202/depremlerin-yok-ettigi-bu-mahalleyi-tanidiniz-mi

İlk oruç ne zaman tutulacak?

İlk oruç, 11 Mart 2024 Pazartesi günü tutulacak. Bu tarih Müslümanlar için Ramazan ayının başlangıcı olacak. Ramazan ayı boyunca tutulan oruçlar, 9 Nisan 2024 Salı günü sona erecek. Bu tarih, son orucun tutulduğu gün olacak. Ramazan ayının son günü olan 9 Nisan 2024 Salı gününe denk geliyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19245573/ilk-oruc-ne-zaman-tutulacak

Milletvekili, belediye başkan adayı olursa vekilliği düşer mi?

CHP’nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nın Milletvekili Veli Ağbaba olmasından sonra Malatyalıların aklında yeni bir soru oluştu: “Belediye başkan adayı olunca milletvekilliği düşüyor mu? Milletvekili, belediye başkan adayı olmak için istifa etmeli mi?” Aslında bu yeni bir gelişme değil. Başta İstanbul olmak üzere birçok yerde bu örnekle karşılaşmak mümkün. İşte o merak edilen soruların cevabı…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19249214/milletvekili-belediye-baskan-adayi-olursa-vekilligi-duser-mi

Fırat Nehri’ne siyanür sızma iddiası Böyle bir ihtimal var mı?

Erzincan’ın İliç ilçesinde bir maden sahasında yağıştan dolayı toprak kayması meydana geldi. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları yapılırken ortaya atılan siyanür iddiaları ise herkesin gündemine oturdu. Hatta bazı paylaşımlarda Malatya da dahil birçok yerde içme suyu konusunda uyarılar yapıldı. Peki, konuya ilişkin neler söylendi? Uzmanlar ne dedi, Bakanlık hangi açıklamayı yaptı?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19249563/firat-nehrine-siyanur-sizma-iddiasi-boyle-bir-ihtimal-var-mi